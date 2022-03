Lula garante que vai “transformar o Brasil” e “Paulo Mourão o Tocantins”

Por Redação | Folha do Tocantins

17/03/2022 – Publicado às 06:07

O pré-candidato ao Governo do Estado do Tocantins, Paulo Mourão, publicou em seu perfil do Facebook, nesta quarta-feira 16, um vídeo onde afirma que “Lula é um ser humano inigualável, ali é só muita proteção divina para poder forjar um homem da qualificação de um ser humano que é o Lula, é impressionante. Ele quer dialogar com todo mundo. Ele diz que o Brasil só vai voltar a desenvolver novamente e a ser um país justo novamente se ele conseguir pacificar e unificar”.

Também ex-prefeito de Porto Nacional, Paulo Mourão lembrou do apoio recebido em sua gestão frente ao paço municipal portuense e exemplificou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para ser seu vice, assegurando ser injusta a prisão do político. “Olha o exemplo que ele chamou para ser vice dele, o Geraldo Alckmin, esse homem passou 580 dias preso injustamente por um juiz parcial”, o presidente do PT no Tocantins. Paulo Mourão disse que o Juiz é “um homem que usou os recursos públicos da justiça brasileira que usou o Ministério Público para destruir empresas e para prender o maior líder inconteste do Brasil e do mundo. Paulo Mourão disse que, “o Lula, ele é carregado de amor, de fraternidade, de compromisso com esse país, ele quer que todo cidadão brasileiro tenha as três refeições diárias, assim como eu quero para o meu Tocantins”.

Paulo Mourão, reitera que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “quer que cada filho de cidadão brasileiro seja pobre, seja assalariado, seja condições melhores, mas que tenha as mesmas oportunidades, se forme, se qualifique, nós queremos esse estado de justiça e fraternidade, liberdade, nós precisamos lutar por isso. O Lula está querendo doar esses anos na sua já alta idade, mas ele quer doar os anos da vida dele, em proteção e em trabalho ao seu povo”.

Lula quer que Paulo Mourão transforme o Tocantins, afirmou o Petista Tocantinense no vídeo. “A gente ouve isso dele constantemente e ele me falou muito claramente, ‘Paulo Mourão se prepare! Nós vamos transformar o Brasil e você vai transformar o Tocantins’, então há um compromisso ali de relação de trabalho assim quando ele fez comigo em Porto Nacional”, concluiu.

Confira o vídeo: