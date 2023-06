Resultado preliminar do edital da Fenenarte 2023 é divulgado

A Secretaria de Cultura (Secult) divulgou nesta quarta-feira, 31, no Diário Oficial do Estado, o resultado provisório do edital para seleção de participantes na 23ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte).

De acordo com o chamamento, nove entidades representativas e três artesãos individuais do Estado seriam selecionados, totalizando 12 oportunidades. No entanto, considerando a insuficiência de entidades inscritas e o maior número de artesãos, as oportunidades foram redistribuídas, sendo selecionadas seis entidades e seis artesãos, na sua respectiva ordem cronológica de pontuação. O resultado definitivo será divulgado em 19 de junho.

Fenearte

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte chega a sua 23° edição neste ano. O evento, que acontecerá no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, entre os dias 5 e 16 de julho, é uma organização do Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDEC).

Faça o download: Resultado Provisório Individual Feneart