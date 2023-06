Janela de plantio de soja nas várzeas tropicais é prorrogada até o dia 5 de junho

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) autorizou, por meio da Instrução Normativa (IN) n° 6 de 26 de maio de 2023, a prorrogação até o dia 5 de junho, a janela de plantio de soja nas várzeas tropicais tocantinenses, que encerraria na quarta-feira, 31 de maio. A IN mantém o prazo final de colheita para o dia 20 de setembro.

A decisão de prorrogação do prazo para plantio nas várzeas topicais levou em consideração os pedidos feitos pela Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest) e pelo Distrito de Irrigação Rio Formoso, que solicitaram a dilação da janela de plantio da safra durante a excepcionalidade ao vazio sanitário da soja, visto que um grande número de produtores teve dificuldades no plantio da soja, uma vez que ocorreram chuvas acima da média na região.

O responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática, Cleovan Barbosa, afirma que a Agência atendeu à solicitação das entidades por entender as suas justificativas, de que a dilação do prazo por 5 dias com a manutenção do prazo final para a colheita no dia 20 de setembro não afetará o calendário de controle e o monitoramento da ferrugem asiática feito pela Adapec, naquela região.

A região de várzeas tropicais é formada pelos municípios de Cristalândia, Lagoa da Confusão, Pium, Dueré, Formoso do Araguaia e Santa Rita do Tocantins.

Edição: Lorena Lira

Revisão Textual: Marynne Juliate