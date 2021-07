Resultado definitivo da prova de redação do concurso da PMTO é divulgado e dá andamento à segunda etapa do certame

A Polícia Militar divulgou na noite desta terça-feira, o resultado definitivo da prova de redação do concurso para o ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Estado do Tocantins e também dá andamento à segunda fase do certame, com a convocação dos candidatos para a prova prática instrumental e para o exame de capacidade física. A lista com o resultado e a convocação pode ser conferida no Diário Oficial do Estado do Tocantins.

De acordo com o cronograma do concurso, a prova prática instrumental para os candidatos convocados do quadro de músicos, será realizada nos dia 19, 20 e 21 de julho, no Quartel do Comando Geral, a partir das 7h45 do dia 19, com previsão de término às 12h do dia 21. E o exame de capacidade física para os candidatos do quadro operacional e saúde ocorrerá do dia 20 a 23 de agosto.

Para os exames de capacidade física, serão convocados 1.620 candidatos do sexo masculino do quadro operacional, 180 candidatos do sexo feminino do quadro operacional e 150 para os candidatos do quadro de saúde e músicos (masculino e feminino).

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/ , a partir do dia 17 de agosto de 2021, para verificar o seu local de realização do exame de capacidade física, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

No dia do exame, o candidato deve estar trajando roupa apropriada para prática de atividade física (tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis e meias, sunga, maiô em peça única e touca para natação), munido de documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), em que deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar o exame de capacidade física. Não haverá segunda chamada para a realização do exame de capacidade física. O não comparecimento ao exame implicará a eliminação do candidato do concurso.

Vale lembrar que para a classificatória serão adotados todos os protocolos necessários para o combate à disseminação do vírus da Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, medição de temperatura e distanciamento entre os candidatos.

Concurso

O concurso público da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) oferece mil vagas para o cargo de soldado (praça), sendo 950 do quadro operacional, 25 do quadro de músicos e outros 25 para o quadro da saúde, sendo 20 técnicos em enfermagem e cinco técnicos em saúde bucal.

As provas foram realizadas no dia 6 de junho de 2021e em torno de 28 mil candidatos compareceram aos locais de provas para provimento das vagas. As próximas etapas são a avaliação psicológica, avaliação médica e a investigação social.

As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da PMTO e da empresa organizadora do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Caso haja alteração, será previamente comunicada por meio de edital.