Residentes de enfermagem obstétrica da Fesp orientam gestantes e puérperas sobre o aleitamento materno

De 1º a 07 de agosto, será celebrada a Semana Mundial de Aleitamento Materno 2021, que neste ano traz o tema: ‘Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada’. A semana faz parte da campanha ‘Agosto Dourado’, que neste contexto tem a cor dourada relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Os residentes de enfermagem obstétrica da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp) se preparam para a campanha, que em breve terá seu cronograma anunciado.

O cenário de prática dos residentes acontece nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital no acompanhamento às gestantes no pré-natal, juntamente com os servidores vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (Semus). Já no Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR), em parceria com o Estado, as orientações são oferecidas desde o pré-parto até a alta hospitalar.

A residente Renata Costa dá plantão na USF Novo Horizonte, no setor Jardim Aureny IV, e no HMDR e destaca a importância da orientação. “Muitas mães tendem a comprar chupeta para os bebês e isto é uma das práticas que tentamos conscientizar sobre o não uso. Tudo com muito diálogo, pois o bico artificial pode confundir o bebê e prejudicar a amamentação”, pondera.

“As gestantes já chegam aqui para o parto com orientação prévia vinda do pré-natal e esse período do parto é a prática de tudo que ela recebeu em sua unidade de saúde. Estimulamos o início da amamentação o mais precoce possível, na primeira hora de vida. Fazemos orientação da pega, ensinamos posições para amamentar, instruímos a necessidade de manter a exclusividade do aleitamento nos seis primeiros meses de vida e outras dúvidas que surgirem”, destaca a preceptora da Residência em Enfermagem Obstétrica (REO) da Fesp, Ana Francisca Barros.

Amamentação exclusiva

Segundo filho da advogada Giulliana Monteiro, Noah Monteiro nasceu às 3h15 do dia 22 de julho e já está na amamentação exclusiva desde os primeiros minutos de vida. “O Noah pegou de primeira e não estou tendo problemas nenhum como rachadura nos seios ou dor. Algo que passei com o meu primeiro filho. Sofri muito! Mas, todo o apoio e orientação recebidos foram primordiais, tanto da primeira que foi primordial para eu melhorar e não desistir da amamentação como agora. A minha experiência somada ao trabalho da equipe, está me proporcionando uma amamentação bem mais tranquila”, disse Giulliana, referindo-se ainda à experiência do primeiro parto também no Dona Regina há pouco mais de um ano.

De acordo com a coordenadora da Residência em Enfermagem Obstétrica, enfermeira Mayane Pedroso, todo ano, o mês de agosto é marcado por uma série de ações específicas sobre aleitamento materno e o cronograma das ações está em fase final de alinhamento com os parceiros. Assim que estiver concluído, será amplamente divulgado nos canais oficiais da Prefeitura de Palmas. Mais informações sobre a REO podem ser conferidas aqui. https://fesp.palmas.to.gov.br/enfermagem-obstetrica.