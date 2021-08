Sisu 2021/2 oferta 745 vagas para 40 cursos de graduação na UFT

A Prograd publicou o edital do processo seletivo para ingresso na UFT, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2021/2). Poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu 2021/21 o candidato que tenha realizado o Enem 2020 e que, cumulativamente, tenha obtido nota acima de zero na prova de redação, e não tenha participado do referido Exame na condição de “treineiro”.

As inscrições serão 03 a 06 de agosto pelo site oficial do Sisu www.sisu.mec.gov.br.

Confira o edital para saber quais são os cursos disponíveis e suas respectivas vagas. Todas as informações disponíveis em Estude na UFT.

As matrículas serão totalmente online, com instruções a serem divulgadas nos Editais de Convocatória.

Prazos

Inscrições no Sisu: 3 a 6 de agosto

Resultado da Chamada Regular: 10 de agosto (previsão).

Matrícula da Chamada Regular: 11 a 16de agosto.