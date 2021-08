IVM começa primeiro curso presencial do ano para servidores

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) iniciou na manhã desta segunda-feira, 02, o primeiro curso do ano na modalidade presencial, com 21 servidores inscritos. A qualificação ‘Informática Básica – LibreOffice’ visa capacitar os servidores, estimulando a produtividade e agilidade na rotina de trabalho utilizando a ferramenta de edição de uso livre, que é padrão em todas as pastas municipais.

“É uma tendência mundial a utilização desse programa em todos os governos, por ser um software de livre acesso”, disse a instrutora Gildênia Silva de Jesus. O LibreOffice incorpora várias aplicações, sendo elas o processador de textos Writer, a planilha Calc, o editor de apresentações Impress, a aplicação de desenho e fluxogramas Draw, o banco de dados Base e o editor de equações Math.

A servidora Karmen Sandra Soares, há 19 anos no município, atualmente lotada na Secretaria Extraordinária de Captação de Recursos e Energias Sustentáveis, explica que já teve dificuldades quanto ao sistema e planilhas. “É bem complicado, mas no município encontrei pessoas que puderam me ajudar e dar suporte para realização das atividades, quando surgiu esse curso, vi uma oportunidade de buscar por mais conhecimentos para estar realizando as atividades com mais segurança, entregar um serviço mais efetivo, eu acredito que vai ser muito bom”, afirma.

Antônia Glauciene dos Santos é servidora concursada desde 2004 e exercia o cargo de cozinheira na UPA Norte, e recentemente foi selecionada para chefiar a cozinha na área administrativa, vendo a necessidade de se qualificar no uso das novas ferramentas de trabalho ela conta foi uma janela aberta. “Uma oportunidade que vi de aprimorar os meus conhecimentos e esse curso veio para somar”, disse ela, agradecendo IVM e a equipe de técnicos envolvidos.

O curso conta com carga horária de 40 horas e segue até o dia 13 de agosto, das 8 às 12 horas, com prazo para conclusão das atividades até o dia 31.