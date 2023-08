Rede municipal de ensino de Palmas inicia escolha dos livros didáticos para 2024

Professores e diretores de escolas dos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) têm até dia 23 de agosto para selecionar as obras didáticas do Objeto 1 do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2024), que serão utilizadas por estudantes e professores da rede pública de ensino no próximo ano letivo.

Visando auxiliar os educadores da rede com informações referentes ao PNLD 2024, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) promove na tarde desta sexta-feira, 18, uma reunião com o objetivo de fornecer orientações gerais sobre como proceder na escolha desse material didático. O encontro, que acontece na Escola de Formação da Semed, prossegue até as 17h30, 2° andar, sala 2.

De acordo a gerente do setor responsável na Semed, Graça Alves, durante o encontro, serão abordados critérios essenciais para a escolha dos livros didáticos, considerando as especificidades de cada Componente Curricular. “Aspectos como objetos do conhecimento atualizados, variedade de recursos visuais, adequação às diretrizes curriculares e a promoção do engajamento dos alunos serão explorados detalhadamente.”

Graça Alves destaca que a seleção de materiais didáticos de qualidade é fundamental para promover um ambiente de aprendizado enriquecedor e eficaz, que impacte diretamente na qualidade da educação oferecida aos estudantes. “A participação dos gestores educacionais e técnicos na escolha do material didático para o PNLD/2024 é um passo significativo para fortalecer a qualidade do ensino oferecido nas escolas do município”, afirmou.

Nesta edição do PNLD, serão beneficiados os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Eles receberão livros de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa.

Segundo dados do FNDE, a escolha do PNLD 2024 – Objeto 1 – Obras didáticas segue aberta para registro no sistema PNLD Digital no período até o próximo dia 23. Para realizar a escolha, os professores devem analisar o Guia PNLD 2024 – Objeto 1 e escolher as obras que mais se adequem ao projeto pedagógico da escola. Em seguida, devem registrar no sistema suas escolhas e anexar a ata assinada pelos professores. Os diretores de cada instituição são os responsáveis por registrar a escolha no sistema conforme a decisão de seu corpo docente.