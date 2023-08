Festival de Karatê reúne 100 alunos da rede de ensino de Palmas

Cerca de 100 alunos karatecas de escolas públicas e privadas da Capital irão participar neste sábado, 19, da 4ª edição do Festival de Karatê promovido pela Federação de Karatê do Tocantins com apoio da Escola Municipal Monteiro Lobato. A abertura do evento está prevista para ocorrer às 9h, na quadra coberta da Escola Monteiro Lobato, localizada na quadra Arse 102 (1006 Sul), em Palmas, e as competições seguem até as 17 horas.

Dentre os competidores, mais de 60 atletas são alunos da rede municipal de ensino de Palmas. Os atletas estão divididos em quatro categorias por idades, sendo elas: alunos de 6 a 8 anos, de 9 a 10 anos, de 11 a 13 anos e de 14 a 15 anos. A premiação será realizada até o 5º lugar de cada categoria. Cada atleta que tiver melhor desempenho nos duelos receberá como prêmio uma medalha da competição.

O professor de educação física da rede e também coordenador do evento, Edilson Ferreira Figueredo, que também é segundo Dan pela Confederação Brasileira de Karatê, conta que o Festival é mais uma oportunidade para estimular a prática das artes marciais na Capital, além de promover integração entre os praticantes da modalidade. “Desde o início do ano, os alunos que praticam Karatê nas escolas treinam bastante e esperam pelo Festival. No decorrer das competições é possível observar o envolvimento de todos, das famílias, dos pais que incentivam e vibram pelos seus filhos, dos professores que torcem pelo desempenho no dojô (tatame). No final, todos saem com uma medalha e também muitas experiências”, revela o professor, lembrando que os alunos também aprendem a encarar os medos, as dificuldades.

O coordenador explica ainda que a competição irá avaliar a performace do atleta e o desempenho da luta. “O evento é muito bonito de acompanhar, pois observar a emoção de uma vitória, a alegria de receber uma medalha e as comemorações têm um valor especial”, observa o professor, convidando todos para prestigiar as lutas.