Alunos da escola iniciam cultivo de novas hortas no espaço externo da unidade

Alunos do 6º e 7º anos da Escola de Tempo Integral (ETI) Anísio Teixeira, situada no setor Bertaville, deram início na manhã desta sexta-feira, 18, às aulas práticas de cultivo de hortas, com os técnicos do Projeto Germinar, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), para a preparação do solo dos canteiros instalados na unidade escolar. Todo o trabalho de organização e cuidado com o manejo da terra faz parte de uma das etapas para o plantio de hortaliças, verduras e legumes nas novas hortas.

Segundo o coordenador do projeto, Bomfim dos Reis, o manejo do solo e o plantio das mudas estão transformando a relação dos educandos com o espaço escolar. “Com o nosso auxílio, as turmas que hoje iniciam um novo plantio passaram a ter contato com a terra dentro da própria escola. Com o manuseio, eles aprendem sobre a rotação de cultura e as técnicas de manejo e cultivo. Nós também fazemos um trabalho sobre os defensivos naturais para evitar contaminação do solo com produtos químicos. Eles conseguem identificar quando há necessidade de adubação e também o período de colheita. É um trabalho muito enriquecedor”, relata o coordenador.

A diretora da unidade, Cleudemar Abreu, conta que as hortas são criadas e utilizadas pelos estudantes e professores também como forma de ensinar e aprender. “A atividade com as hortas atende também ao Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que estimula a promover uma alimentação mais saudável, tendo como ponto de partida o fazer pedagógico”, cita a gestora.