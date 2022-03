Racismo, tortura e abuso de poder contra juventude negra no Tocantins será tema de debate online

Por Assessoria| MedhTO

07/03/2022 – Publicado às 09:03

Nesta segunda-feira (7), será realizado um debate com o tema “Racismo, Tortura e abuso de poder com a Juventude Negra – Casos do Tocantins”. O evento é promovido pelo Movimento Estadual de Direitos Humanos do Tocantins (MedhTO) e será transmitido ao vivo pelas páginas do Facebook e Youtube da entidade. O objetivo é debater casos recentes de violência praticados contra jovens negros no estado.

Presenças confirmadas para o debate são: Dojival Vieira, advogado, jornalista e editor do portal Afropress; Cristian Trindade Ribas, advogado e ativista de Direitos Humanos; Matheus Gabriel Chaves Rodrigues, estudante do curso de Gestão Pública; Fátima Dourado, advogada e assessora do MedhTO.

Também irão contribuir com o debate Naiara Mascarenhas, assistente social e membra do movimento EneGrecer; Paulo Cézar Carbonari, que é coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos e a Luz Arinda Malves, advogada e ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

Conforme a coordenadora do MedhTO, Maria Vanir Ilídio, o evento tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade e do poder público visando a redução do índice de violência e mortes que vitimam adolescentes e jovens.

Maria Vanir ressalta que não se pode associar os índices de violência a instituições que operam a força de segurança, mas que estas não devem operar com estratégias de policiamento baseadas em critérios raciais e em preconceitos sociais.

Para a coordenadora, “casos de violência racial e tortura, como o que aconteceu recentemente contra o jovem Vinicius que foi agredido por guardas metropolitanos de Palmas não podem ficar impunes”.