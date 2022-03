ACIG reforça ao comerciante a importância do cadastro correto dos cupons do festival de prêmios

Por: Clifton Morais/Assessoria | ACIG-Gurupi

Fotos: AgênciaR7

07/03/2022 – Publicado às 13:09

No dia 15 de abril, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) vai realizar o sorteio do Festival de Prêmios, mas até lá o pedido da Instituição é que a empresa que está participando, se atente a forma correta de preencher os cupons.

Segundo explica a Gerente da ACIG, Gislane Soares, em todos os cupons, é obrigatório colocar o nome do vendedor. “Antes do cupom for entregue ao cliente, ele precisa estar preenchido com o nome do vendedor. O cliente também precisa ser orientado que o aplicativo da ACIG precisa ser baixado e esse cupom cadastrado nele. Só depois disso é que será validado o documento”, destacou a gerente.

É importante destacar também que para cada moto sorteada, o vendedor vai ganhar uma bicicleta. A ACIG, reforça ainda que os clientes exijam o cupom, sempre que comprarem em um estabelecimento cadastrado na campanha.

Já são mais de 200 mil cupons distribuídos no comércio de Gurupi para o sorteio de 20 bicicletas, 4 motos, 10 Tvs e um pacote de viagem para três pessoas, com destino, o Jalapão.

A Instituição esclarece que qualquer dúvida pode ser tirada direto na ACIG, ou pelos fones: 63 3312 4303 – 63 9 8468-4422.

“Queremos o máximo de pessoas participando e por isso reforçamos para que todos façam o preenchimento correto. O empresário que ainda não adquiriu o kit, ainda dá tempo”, relembrou o Presidente da Instituição, Jair Sakai.

Para saber mais sobre a campanha e ficar por dentro de todas as novidades siga a página oficinal da ACIG, no link: https://www.instagram.com/aciggurupi/