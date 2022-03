Município e Governo discutem comercialização de produtos agroindustriais no Estado

Por Nadya Mayara

Secretaria Municipal da Comunicação

Com o objetivo de discutir e fomentar as agroindústrias familiares do município de Porto Nacional, que possuem o selo de Serviço de Inspeção Municipal (SIM), a Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano realizou, na manhã desta segunda-feira, 07, uma reunião online, via Google Meet, com a presença do prefeito Ronivon Maciel e o secretário da Agricultura Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins, Jaime Café.

De acordo com secretário municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos, durante a reunião foram discutidas estratégias para a comercialização dos produtos de origem animal, com selo de inspeção municipal para outros municípios dentro do estado do Tocantins, por meio do Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar (SUSAF–TO), já que atualmente esses produtos só podem ser comercializados dentro do próprio município, o que dificulta o desenvolvimento das agroindústrias e até mesmo a instalação de novas indústrias em localidades que ficam mais próximas de Palmas do que do próprio centro comercial de Porto Nacional.

O prefeito Ronivon Maciel enfatizou a importância da parceria entre o Governo e o município. “É fundamental que haja essa unidade política em prol do desenvolvimento do Estado e do município, pois, desse modo, estaremos fomentando o desenvolvimento da agricultura em sua amplitude”, frisou.

Conforme a médica veterinária, Candice Colombo, o Governo do Tocantins instituiu o SUSAF-TO, para beneficiar pequenos produtores com produção agroindustrial familiar. “Com o SUSAF, haverá uma oportunidade de mudança de patamar produtivo e comercial para aqueles que estão na produção. Para a municipalidade, representa a possibilidade de expansão da arrecadação com maior comercialização de mercadorias. Já para o consumidor, o ganho é na melhoria da qualidade e variedade de mercadorias ofertadas”, destaca.

Outros assuntos discutidos durante a reunião foram sobre o Programa Mais Genética, que tem por finalidade melhorar a qualidade do rebanho nas propriedades rurais do município, por meio de um processo que acelera e padroniza a produção, com a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), que está sendo acompanhado pelo zootecnista, Thiago Henrique de Sousa. Também foram debatidos temas como: a recuperação de estradas vicinais, aquisição de calcário e de tratores, por meio de programas fomentados pelo Governo do Estado, por intermédio da SEAGRO.

Participaram da reunião, o prefeito Ronivon Maciel; o secretário da Agricultura Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins, Jaime Café; o secretário municipal da infraestrutura, agricultura e desenvolvimento urbano, Marcos Lemos; o superintendente da produção e agricultura, Geovane dos Santos; a engenheira de alimentos da SEAGRO, Kenia Lelis; a médica veterinária do Serviço de Inspeção de Porto Nacional, Candice Colombo e o zootecnista, Thiago Henrique de Sousa.