Prorrogadas inscrições para cursos da Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) prorrogou as inscrições para os cursos presenciais e on-line. As matrículas seguem até a próxima quarta-feira, dia 12, ou enquanto existirem vagas. Na quarta-feira também será realizada a aula inaugural dos cursinhos pré-vestibular, às 14 horas, no auditório da Casa, e às 19 horas terá início o cursinho preparatório para concurso público.

O diretor da Escola, Rawlinson Silva, informou que, apesar da grande procura, a Escola vai estender o período de inscrições. Ele ressaltou ainda que à medida que as vagas forem preenchidas, o aluno será incluído em uma lista de espera para participar da próxima turma, que será iniciada em agosto.

“No curso preparatório para concurso ofertamos 200 vagas e já temos 100 pessoas na lista de espera; garantimos que todos que fizeram a inscrição farão o curso posteriormente e aguardamos novas matrículas para que possamos aumentar a quantidade de vagas”, disse.

A ideia, segundo ele, é proporcionar os cursos e vagas de acordo com a demanda, e se houver uma lista grande de espera, poderão ser lançadas novas turmas a cada dois meses. “Então é importante que o aluno interessado preencha o cadastro, mesmo que as vagas já tenham sido preenchidas neste semestre. Nos cursos EAD ainda temos vagas a serem preenchidas e professores especializados à espera desses alunos”.

As inscrições para cursos presenciais são realizadas na Aleto, Palácio João D´Abreu, Praça dos Girassóis, s/n, Plano Diretor Norte, em Palmas, na sala da Escola do Legislativo do Tocantins. E pelo site https://www.escolalegto.com.br para inscrições nos cursos EAD. Mais informações: 3212-5236.

Estão sendo ofertadas neste primeiro semestre 670 vagas em sete cursos presenciais e 15 cursos EAD na plataforma da instituição.

Além do curso preparatório para concursos e pré-vestibular, serão realizados os cursos presenciais de Educação Financeira, Educação Emocional e Noções Básicas de Orçamento Público.