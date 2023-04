Deputados prestigiam lançamento oficial da Agrotins 2023

Dez dos 24 deputados estaduais participaram do lançamento oficial da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) 2023. O evento foi realizado nesta terça-feira, 4, no auditório do Palácio Araguaia em Palmas, pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e contou com a participação de secretários de Estado, prefeitos, empresários e produtores rurais.

Considerada a feira de agronegócios mais importante da região norte do país, a Agrotins será realizada entre os dias 16 e 20 de maio, e terá como temática este ano “Compliance no Agro”. Segundo os organizadores, a expectativa é superar a marca do ano passado em negócios: R$ 2,5 bilhões.

Frente Parlamentar

Representando o presidente da Casa, Amélio Cayres (Republicanos), o deputado Gutierres Torquato (PDT) destacou a importância da integração entre o Executivo, a Assembleia e a bancada federal do Tocantins para alavancar a economia do Estado. “Com muito entusiasmo participaremos dessa feira”, disse, acrescentando que será criada nesta Casa de Leis a Frente Parlamentar do Agronegócio.

Investimento

Wanderlei Barbosa destacou o investimento do Governo, as inovações e a expectativa de negócios para este ano. “Desde o ano passado estamos buscando inovar a Feira. Somente com a estruturação desta edição estão sendo investidos mais de R$ 6 milhões e sabemos o quanto isso trará de retorno ao nosso Estado. Tudo será tratado de forma transparente. O tema da Agrotins deste ano está alinhado com o nosso plano de governo. Temos ótimas experiências de edições passadas, e nesta vamos superar, realizando a melhor feira agropecuária da região norte do Brasil”, afirmou.

Parcerias

Durante a solenidade, o governador assinou dois termos de cooperação. O primeiro, com a Agência de Fomento do Estado do Tocantins, no valor de R$ 10 milhões, dentro do Programa Crédito Popular, com vistas a atender projetos relacionados à Agricultura Familiar, à Juventude Empreendedora, aos empreendedores formais e informais de pequeno porte e aos mototaxistas. O segundo foi juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e a Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), no valor de R$ 8 milhões, para o desenvolvimento de atividades voltadas à pesquisa, ensino e difusão tecnológica para o setor agropecuário.

Tema

Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.

No Brasil, o agronegócio é um dos pioneiros na criação de uma medida oficial para incentivar as empresas a desenvolverem uma cultura efetiva de Compliance. A oportunidade surgiu com a criação do Selo Agro+Integridade, instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no final de 2017, para empresas que desenvolvem boas práticas de gestão de integridade, ética e sustentabilidade.

Participantes

Participaram do evento, além de Gutierres Torquato, os deputados Nilton Franco (Republicanos), Luciano Oliveira (PSD), Vanda Monteiro (UB), Eduardo Mantoan (PSDB), Aldemir da Costa (Gipão) (PL), Claudia Lelis (PV), Jair Farias (UB), Leo Barbosa (Republicanos) e Cleiton Cardoso (Republicanos).