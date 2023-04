Agrotins Carbono Neutro: Governo neutralizará as emissões de gases de efeito estufa durante o evento com o plantio de árvores

A maior feira agrotecnológica da região Norte do país, a 23ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023), lançada nesta terça-feira, 4, pelo governador Wanderlei Barbosa, no Palácio Araguaia, ao trazer o tema Compliance no Agro inova ao estimular a produção em conformidade com as normas que regulamentam o setor, visando uma produção agropecuária cada vez mais sustentável. E dentro deste contexto, a feira será pela primeira vez Carbono Neutro, ou seja, todas as emissões de gases de efeito estufa emitidos durante o evento serão neutralizados com o plantio de árvores.

Durante o lançamento da feira, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que o Tocantins foi o Estado onde o agronegócio mais cresceu, proporcionalmente, e que este crescimento precisa estar aliado ao equilíbrio ambiental. “Nós queremos o crescimento econômico, mas não admitiremos o desmatamento ilegal, a destruição das nossas matas ciliares e das nossas nascentes que precisam estar recuperadas e preservadas”, disse.

Para fazer a neutralização, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) calculará a quantidade de gases emitidos, desde a montagem da estrutura, passando pela quantidade de animais expostos, circulação de veículos e pessoas, e este resultado será revertido no plantio de árvores suficientes para zerar as emissões. A restauração florestal é a melhor solução disponível atualmente contra as mudanças climáticas.

“A Agrotins Carbono Neutro é uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria da Agricultura e Pecuária e por determinação do governador Wanderlei Barbosa, nós iremos neutralizar as emissões de gases destacando o compromisso do governo com a política ambiental do Estado”, reiterou o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis.

Marcello Lelis acrescentou ainda que este ano que a Semarh e a Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) estarão dividindo o mesmo espaço dentro da Agrotins, demonstrando a importância do setor produtivo caminhar em harmonia com o meio ambiente. “Há uma determinação do Governador, e nós entendemos que o único caminho para obtermos uma política ambiental de sucesso e um agronegócio fortalecido com produtos aptos a ganhar o mercado internacional é a agricultura e o meio ambiente caminharem juntos”, reiterou.

O secretário adiantou ainda que a Semarh em parceria com a Seagro estão trabalhando na montagem de um espaço totalmente sustentável, onde os visitantes e expositores da feira poderão obter mais informações sobre o Programa de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) que vem sendo desenvolvido pelo Estado. “A ideia é levar informações aos expositores e produtores para que possam conhecer mais sobre o programa de baixas emissões e a importância de uma produção mais sustentável que respeita o meio ambiente”, frisou.