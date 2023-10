Projeto ‘Nossa Energia’ terá edição nos Cras da 407 Norte e da 1304 Sul

Começa na manhã desta segunda-feira, 9, mais uma etapa do projeto ‘Nossa Energia’, uma iniciativa da Energisa, em parceria com a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (Sedes), que contemplará até a próxima quarta-feira, 11, os usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), da 407 Norte e da 1304 Sul.

Desta vez o ‘Nossa Energia’ terá além da troca de lâmpadas fluorescentes/incandescentes usadas (não podem estar quebradas) por lâmpadas de LED novas, a divulgação e esclarecimentos sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica e ainda sobre o programa Desenrola Brasil que pode conceder até 75% de descontos nas contas atrasadas.

A ação

O projeto ‘Nossa Energia’ faz parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e é realizado em comunidades de baixo poder aquisitivo em diversos estados onde a Energisa atua.

O interessado deve apresentar RG, CPF ou outro documento que contenha esses dados; a última conta de energia emitida e as lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes que deseja trocar. O próximo passo é passar por uma rápida triagem para a constatação do direito ao benefício. O limite para cada imóvel é de até seis lâmpadas.

Tarifa Social

No programa ‘Tarifa Social de Energia Elétrica’ pode ocorrer descontos de até 65% no pagamento das contas, e o usuário pode solicitar reforma ou regularização do padrão de entrada de energia do cliente ou melhorias no sistema de iluminação de instituições sem fins lucrativos. Para ter direito à Tarifa Social é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal; possuir renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo; ser indígena ou quilombola. O benefício também é garantido para os inscritos no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenham na família pessoa com deficiência ou que esteja em tratamento médico e dependa do uso de aparelhos que demandem energia elétrica; ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social.

Para a Tarifa Social é necessário apresentar o Número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício; RG e CPF.