Avança execução do novo circuito do Parque Cesamar

O novo circuito de calçadas para caminhada e ciclovia do Parque Cesamar, em Palmas, está tomando forma. Cerca de 600 metros de passeio de piso intertravado e de ciclovia já estão executados na lateral oeste do parque, acessível pela Avenida NS-10. Esses primeiros metros de pista ainda ganharão sinalização e piso tátil (acessibilidade).

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), foi iniciado também a terraplanagem, etapa anterior à implantação de calçadas e ciclovia, no trecho aos fundos das Quadras Arse 32 e 33 (306 e 308 Sul), e do campus do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e em frente ao Instituto Médico Legal (IML).

O novo circuito do Parque Cesamar percorrerá todo o perímetro externo do parque. O projeto prevê também ao longo do circuito estações de apoio e convivência com equipamentos como playground, academia, bicicletário, paisagismo, lixeiras, bancos, luminárias de diodo emissor de luz (LED) e piso tátil. Cada estação será batizada com nomes da fauna local como iguana, jacaré, arara e capivara.

De acordo com a pasta, a obra foi iniciada em junho deste ano e está dentro dos prazos de execução. Seu tempo de finalização é de 12 meses, com investimento de R$ 5.013.704,11, sendo que R$ 4,78 milhões foram recursos oriundos do Ministério do Turismo e os outros R$ 227 mil, custeados pelo Município.