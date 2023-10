Audiência pública vai debater projeto do Distrito Turístico de Palmas nesta terça-feira, 10

Nesta terça-feira, 10, a Prefeitura de Palmas promoverá um evento de grande relevância para a comunidade local. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup) estará à frente da condução da audiência pública e oficina destinada ao debate e análise de propostas relacionadas à estruturação e desenvolvimento do Distrito Turístico de Palmas.

O encontro será realizado a partir das 8 horas, nas instalações do Instituto Vinte de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), localizado na Avenida Teotônio Segurado, Quadra ACSU-SE 60 (602 Sul).

O objeto central desta reunião é o Masterplan da Região de Planejamento Norte de Palmas – o Distrito Turístico de Palmas. Um empreendimento que se estenderá por uma área substancial de 1.002 hectares ao norte do município, situada entre o lago de Palmas e a Serra do Lajeado, a uma distância de menos de 6 km da zona urbana da cidade. Autoridades, especialistas e cidadãos de todas as esferas estão convidados a participar.

O Masterplan do Distrito Turístico, documento que delineia o projeto com um foco físico-espacial, abordará questões urbanísticas cruciais, como a alocação de áreas verdes, o planejamento de edificações e vias, entre outros elementos essenciais. A tarefa de elaboração deste plano ficará a cargo de técnicos do Impup, juntamente com uma equipe de consultoria contratada pelo Instituto.

Para a Prefeitura de Palmas, este é um momento ímpar para que a sociedade e todas as partes interessadas participem contribuindo ativamente desse espaço de debate sobre o Distrito Turístico de Palmas.

Programação

8 horas

Abertura

9 horas

Oficina: Análise de Diagnóstico, Benchmarking, Identificação de Potencialidades e Intenções Gerais para a Área

10h15

Audiência Pública: Apresentação da Proposta do Plano de Ocupação – Uso de espaços, vias, plano de massas e viabilidade de empreendimentos

11 horas

Contribuições e encerramento