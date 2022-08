Projeto de Lei do Deputado Antonio Andrade institui o Dia do Senhor do Bonfim no Tocantins

Projeto de Lei de autoria do Deputado Antonio Andrade institui o Dia do Senhor do Bonfim, como evento do calendário turístico oficial do Estado do Tocantins, no dia 15 de agosto.

Consta na justificativa do Deputado que o Senhor do Bonfim é o “santo” que povoa o catolicismo popular, as manifestações religiosas, a igreja cristã, a cultura popular e é fortemente venerado em várias partes do país. A história da devoção ao Senhor do Bonfim – ou Cristo Crucificado, como ficou conhecido por muitos – começou em Setúbal, a 32 km de Lisboa, Portugal, em 1669, quando, segundo uma tradição popular da cidade, uma mulher havia encontrado na areia da praia, entre alguns pedaços de madeira, a imagem do Senhor do Bonfim. A tradição da romaria que veio da Europa, junto com a colonização portuguesa e acabou se tornando muito popular no brasil.



O Senhor do Bonfim é uma festa religiosa tradicional no Estado do Tocantins, que mobiliza fieis de toda a região. O evento que reúne fé, tradição e muita religiosidade acontece nos municípios de Natividade, Tabocão e Araguacema, onde recebem centenas e milhares de romeiros que vêm de toda parte, muitos à pé, cumprindo promessas e agradecendo curas alcançadas.



O distrito de Bonfim, localizado a 23 km do centro de Natividade, é onde ocorre a maior peregrinação religiosa do estado, realizada há cerca de 200 anos, juntamente com as programações dos festejos. No município de Araguacema não é diferente, destino para

romeiros, fieis e peregrinos tocantinenses das cidades de Formoso do Araguaia, Gurupi, Araguaina, Guarai, entre outros municípios da região, religiosos de Mato Grosso e Pará também fortalecem a tradição no distrito de Bonfim, a 39 km do centro da cidade.



“Dessa forma, entendendo a importância histórica e religiosa do dia do Senhor do Bonfim, solicito que seja instituído como feriado estadual o Dia do Senhor do Bonfim, no dia 15 de agosto. Ante o exposto, solicito o apoio dos Nobres Pares a aprovação deste projeto no calendário religioso, cultural e turístico do nosso Estado”, afirma o Deputado Antonio Andrade.