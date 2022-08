Governador Wanderlei Barbosa comemora liberação imediata de R$ 50 milhões para nova ponte de Porto Nacional: “Grande conquista”

Por Assessoria O governador do Tocantins e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), comemorou nesta quarta-feira, 17, a liberação dos recursos na ordem de R$ 50 milhões junto ao Banco de Brasília (BRB), para a continuidade das obras da Ponte de Porto Nacional.

“É um passo importante para o Tocantins e mostra como nossa Gestão está tocando o Estado de forma eficiente e transparente. Temos credibilidade junto às instituições financeiras e a liberação desses recursos vai garantir que os trabalhos da ponte sigam de forma acelerada e a gente consiga entregar para a população de forma mais rápida possível”, afirmou Wanderlei.

Os recursos já estão disponíveis ao Governo do Tocantins. A liberação ocorreu mediante a apresentação de toda a documentação exigida referente à medição das obras feita pelo governador Wanderlei Barbosa e sua comitiva de secretários ao BRB, que ocorreu nessa terça-feira, 16, em Brasília (DF).

BRB vai abrir agências no Tocantins

Outro ponto positivo destacado por Wanderlei Barbosa foi o anúncio do BRB de que vai abrir agências do banco no Tocantins, gerando novos postos de trabalho e oportunidades aqui.

O governador destacou que o banco demonstrou interesse em estabelecer parcerias com o Estado, visando impulsionar o desenvolvimento local e regional e que já cumpriu todas as exigências jurídicas para operar e abrir agências no estado.

Sobre a obra da Ponte de Porto Nacional

As obras da Ponte de Porto Nacional não foram paralisadas e seguem o fluxo normal, viabilizadas pelo recursos liberado agora.

A construção da nova ponte iniciou com receita própria do Estado do Tocantins e, com a assinatura junto ao BRB para liberação de R$ 149 milhões em convênio, foi possível dar celeridade nos serviços. As obras estão em andamento, ocorrendo dentro do calendário previsto pelo Governo do Tocantins e, desde de o início, já foram gerados centenas de empregos temporários envolvendo trabalhadores na construção da ponte.

A ponte terá 1.488 metros de extensão, com mais de 20 pilares, sendo pelo menos 15 de fundação submersa. A via liga a cidade de Porto Nacional ao município de Fátima e outras localidades do Tocantins.