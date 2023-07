Projeto ‘Comunicação Tamandaré’ retoma gravações de podcasts em agosto

Lançado no dia 16 de junho, o TamandaCast, podcasts e videocasts produzidos por alunos e professores da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamadaré, retomará suas gravações já no início de agosto. O programa integra o projeto ‘Comunicação Tamandaré’ e já conta com três episódios gravados, que podem ser conferidos pelo canal da unidade educacional no YouTube.

Segundo o idealizador do projeto, o professor Deyvid Carvalho, o TamandaCast foi criado com o objetivo de oferecer um espaço para a troca de informações, curiosidades e opiniões sobre temas diversos e com acessibilidade. “Cada episódio tem um tema central, que pode ser sugerido pelos próprios alunos ou pelos professores. As produções, como os videocasts, são todos inclusivos, pois contamos com transmissão simultânea em Libras, com o apoio da Universidade Federal do Tocantins (UFT), além de legendas”, explica o professor.

Oferecer um material de comunicação inclusivo foi uma grande preocupação já na concepção do projeto. “Esse podcast possui uma mensagem em si mesmo que é a de que todos são importantes”, destacou o professor, acrescentando que o projeto já ajudou os alunos da escola a se sensibilizarem com a temática da inclusão. “Essa é uma questão tão importante para nós que todo o evento de lançamento do programa contou com tradução em Libras e com a presença de membros da comunidade surda”, destacou.

O projeto

A criação do TamandaCast é uma atividade colaborativa que envolve estudantes em diferentes funções, como a pesquisa de conteúdo, produção, edição, apresentação e publicação, fomentando o trabalho em equipe, a comunicação e a liderança. A equipe de professores e técnicos é composta pelo coordenador do projeto, professor Deyvid Carvalho, e pelos colaboradores de revisão e Libras, professora Michele Marques dos Santos, e o instrutor Gabriel Fernando Pereira.

Episódios

O programa já conta com três episódios gravados. O primeiro trata-se da cobertura do evento de lançamento do TamandaCast. Já o segundo abordou o tema ‘Desafios e Vida na Marinha’, e apresentado pelo aluno Isaque Carvalho, que entrevistou o supervisor disciplinar Jeziel R. Santos, que falou sobre a superação e aventuras que vivenciou na Marinha. O terceiro episódio explorou o tema ‘Conexão de mão: um bate-papo sobre a língua de sinais’ e apresentado pela aluna Ana Laura, e teve como convidados o intérprete Guilherme Vaz e as professoras Gabriela Otaviani e Michele Marques, professora de Língua Portuguesa da ETI Almirante Tamandaré.