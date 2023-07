Festa TabokaGrande com encontros dos bonecos gigantes em Taquaruçu

Quem ainda não foi ao Distrito de Taquaruçu neste período de férias para prestigiar o cenário intimista e de muito aconchego organizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), agora terá mais um motivo para subir a serra. Pois, além do circuito gastronômico montado em um cenário com roupagem de bistrô da serra, na Praça Maracaípe também terá a Festa TabokaGrande 2023. O evento acontece de 22 a 29 de julho, com encontro dos bonecos Gigantes de Palmas e uma semana de vivência e experiências naturais.

Segundo a organização do evento, a festa é parte do calendário turístico de Palmas. Uma realização do Instituto TabokaGrande em parceria com a Oca do Vento, operadoras de eventos turísticos do Centro de Cultura e Turismo Aldeia TabokaGrande, apoiados pela Agtur.

A festa é o ponto alto das atividades, que acontecem no calendário anual da Corte Dos Gigantes, que acontecem de janeiro a dezembro, em Taquaruçu, informa a organização. “Durante todo ano vivências culturais, e atividades de turismo em trilhas e mirantes são recepcionados por um gigante que faz corte aos visitantes e reina nos eventos da cultura Tabokagrande, como a Queima dos Tambores, os Cavalim do Amarelo no carnaval, e, em especial, no meio do ano, todos os bonecos gigantes se encontram para celebrar harmonia e equilíbrio entre toda forma de vida que vem da relação da terra e das águas”, disse o organizador, mestre Wertemberg Nunes.

Ele ainda adianta que, durante o evento, será realizado uma semana de atividades dedicadas a saúde do corpo e da mente e ações educativas que promovem a consciência ambiental e equilíbrio da vida e cultura humana com a natureza. “Vamos terminar o evento com apresentação das Cantorias em Capoeboicongo, que convidam os compositores para se apresentarem com a Banda TabokaGrande, no ritmo do Capoeboicongo, um ritmo com influências da cultura popular dos reisados, das rodas de capoeira, de boi e cantorias populares do universo tupi-afro-brasileiro”, ressaltou Nunes.

O presidente da Agtur, Giovanni Assis, destaca que a Prefeitura apoia a realização da festividade, que este ano integra a programação do Palmas Férias, por ser de grande relevância turística para a cidade. “Mais uma vez entendemos a importância de apoiar e fomentar eventos organizados pela própria comunidade e sociedade civil organizada, principalmente no distrito de Taquaruçu, este importante destino que fomenta e movimenta o turismo da Capital”, ressaltou o gestor.

Programação

Local: Centro de Cultura e Turismo Aldeia TabokaGrande (Av. serra grande chácara 59 Taquaruçu – Palmas.

Data: de 22 a 28 de julho

Horário: a partir das 19 horas

Encontro dos Gigantes de Palmas – O dia em que a Boiúna e o Galos de Palmas celebram a harmonia e equilíbrio como princípio da representação mítica natural da Capital. O mestre Wertemberg Nunes apresenta oralmente e pelo canto todo espetáculo, começando por acender o turimbó até apresentação de cada boneco gigante no ritmo do Capoeboicongo.

Semana O Corpo Saudável – Dedicada a experiências culturais voltadas para o turismo. Roteiros e vivências com atividades de cultura de cunho saudável e interativas com o ambiente natural da região.

29 de julho – Cantorias em Capoeboicongo

Horário: 20 horas, na Praça Maracaípe, em Taquaruçu

Grande Show com a Banda TabokaGrande e parceiros locais convidados e, em especial, a participação especial do cantor e compositor Xangai.