Programa Vem Enem 2023 prorroga inscrições do processo seletivo

As inscrições do processo seletivo ‘Vem Enem 2023 – Curso Pré-vestibular’ foram prorrogadas até 7 de agosto. O novo cronograma de inscrição e os prazos constantes da prorrogação foi publicado nesta segunda-feira, 31, no Diário Oficial do Município de Palmas (DOM) N°3272, nas páginas 8 e 9 (confira o novo cronograma no final do texto).

O programa oferta 700 vagas, sendo 320 presenciais e 380 vagas na modalidade on-line. O cursinho é voltado para pessoas que concluíram o ensino médio em escola pública, ou em escola particular com bolsa de estudos de 100% do valor da mensalidade.

A Fundação Municipal da Juventude (FJP) tem como objetivo, com a realização desse projeto, facilitar o acesso de jovens prioritariamente matriculados ou egressos da rede pública de educação a instituições de ensino superior, por meio do curso preparatório. Não poderão participar do processo de seleção aqueles que não residem em Palmas, possuem graduação ou estejam cursando o ensino superior.

Para se inscrever e participar do processo seletivo, o candidato deve entregar em um envelope lacrado na sede da FJP, localizada no Parque Cesamar, das 13 às 19 horas, os seguintes documentos:

Formulário de inscrição preenchido (anexo I do edital);

Cópia de documento oficial de identificação;

Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Cópia da Carteira de Reservista para os candidatos do sexo masculino;

Cópia do comprovante de residência ou do contrato de locação de imóvel, em caso de imóvel alugado. Se o comprovante ou contrato de locação de imóvel não estiver no nome do candidato, o mesmo deverá fazer uma declaração de próprio punho explicando a situação;

Cópia do último comprovante de votação para maiores de 18 anos;

Cópia do último comprovante de renda familiar;

Cópia do comprovante de escolaridade: certificado ou declaração do ensino médio. Se o candidato é egresso ou ingresso da rede privada de ensino, deverá apresentar o comprovante da instituição de ensino, confirmando a declaração de bolsa de estudos. Ou declaração da escola confirmando a matrícula do candidato no 3º ano do ensino médio;

Em caso de participação em Programa Social o inscrito deverá apresentar declaração de benefício ou comprovante de participação.

Cronorgama Vem Enem 2023

12/07 – Publicação do Edital

13/07 a 07/08 – Período de Inscrição

09/08 – Resultado Parcial da seleção

10/08 – Período de Interposição de Recursos

10/08 – Período de Resposta aos Recursos

10/08 – Resultado Final da Seleção

11/08 – Matrícula

14/08 – Aula Inaugural para todas as turmas

12/08 – Início das Aulas para turma de sábado (presencial)

13/08 – Início das Aulas para turma de domingo (presencial)

14/08 – Início das Aulas para turmas de seg-sex (presencial)

14/08 – Início das Aulas para turmas de seg-sex (online)

29/10 – Encerramento das aulas (todas as turmas)