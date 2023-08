Palmas recepciona representantes de Institutos de Planejamento de todo o Brasil

Palmas sediará na próxima quarta-feira, 2, evento de recepção a participantes do ‘V Encontro da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento’. O pré-evento acontece no auditório do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup), a partir das 9h30. A recepção servirá também como apresentação a representantes do todo o País da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento (inRede), que realizará seu encontro nacional, nos dias 3 e 4 de agosto, em Redenção (PA), onde estarão presentes cerca de 30 gestores de todo o Brasil.

No evento em Palmas, o Impup fará apresentações de projetos urbanísticos em andamento na Capital, compartilhamento de experiências ligadas a programas como o Plano Diretor Participativo de Palmas e o Palmas +30. A Fundação de Meio Ambiente (FMA), parceira do Impup, fará apresentação sobre o Plano Diretor e o Sistema de Infraestrutura Verde (SISmiv), e sobre o Projeto Córrego Sussuapara.

Haverá ainda apresentação do Ministério das Cidades, de representantes da Agência Alemã de Cooperação Internacional – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) sobre realizações e oportunidades da cooperação para o desenvolvimento urbano sustentável.

Segundo o presidente do Impup, Lúcio Milhomem, a programação local se encerra com apresentações de ações para regulamentação do Plano Diretor Participativo de Palmas, o que inclui o macrozoneamento e revisão da legislação urbanística; Planos de Ocupação; a elaboração do Plano Viário Estruturante das Áreas Passíveis de Urbanização e Projetos estruturantes, a exemplo do Projeto Córrego Machado e Qualificação da Avenida Tocantins.

Encontro nacional

O ‘V Encontro da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento’ é um evento nacional, cuja programação prevê realização, na quinta-feira, 3, do 1º Seminário de Mobilidade e Acessibilidade, e na sexta-feira, 4, o Encontro da InRede com gestores de institutos de todo o Brasil e eleição para a primeira mesa diretiva da rede.

A inREde é uma rede aberta e inovadora de Institutos de Planejamento, comprometida com o desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e sustentável das cidades brasileiras e o fortalecimento de seus membros e é uma rede guiada pelos seguintes valores: inovação, resiliência, cooperação, inclusão e sustentabilidade.

Texto: Juliana Matos / Secom

Edição: Secom Palmas