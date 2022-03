Professora Tânia das Mecês lança livro de receitas tradicionais de Natividade

Por Zenilda Drumond | Assessoria de imprensa

02/03/2022 – Publicado às 23:55

Com forte influência dos povos africanos, portugueses e indígenas que habitaram a cidade desde sua fundação, a forma de viver e de se alimentar da população de Natividade é diversificada e rica em sabores. O livro ColeTânia – Receitas Tradicionais de Natividade, escrito pela professora e chef de cozinha Tânia das Mercês ensina a preparar alguns dos principais pratos dessa herança cultural e será lançado no próximo sábado, 5 de março, em uma live transmitida pelos canais digitais Facebook e YouTube. O título ColeTânia faz um trocadilho com o nome de sua autora.

O lançamento do livro é a realização de um projeto antigo da sua idealizadora. “Sempre quis fazer um registro da nossa culinária, da nossa cultura e disponibilizar as receitas, que estão na lista das mais populares e mais apreciadas pelos nativitanos. A realização desse desejo foi possível por meio do Edital da Lei Aldir Blanc, relata Tânia. Ela conta que algumas receitas foram mais difíceis de serem transcritas. “Fui juntando as memórias, a minha experiência e de outras pessoas da comunidade até conseguir fazer a receita de forma clara, com os ajustes necessários e sem perder a sua essência”, completa.

“Por isso convidei outras mulheres de Natividade, detentoras de saberes tradicionais, para participar do projeto compartilhando seus modos de fazer e preparos que mais agradam ao paladar das pessoas ”, conta a autora. O livro tem a participação de boleiras e doceiras populares da cidade, cada uma com sua receita que se destaca.

Junto com a receita, o livro traz imagens de ingredientes, aponta seus benefícios e também resgata uma memória afetiva relacionada com o alimento. Na receita de Cutia, por exemplo, ficamos sabendo que a mistura de farinha com muita pimenta socada, ingerida com água, era objeto de prova de valentia nas brincadeiras de infância na cidade . “Quem comesse a cutia, podia participar da brincadeira junto com outras crianças ou com adultos. Era realmente uma prova de fogo! As crianças de hoje não dão conta, não”, contam os nativitanos mais velhos.

Tânia conta que sempre gostou de cozinhar. Nas brincadeiras de crianças com os irmãos e irmãs no quintal de casa, era ela quem comandava e já preparava “comidinhas de verdade”. Hoje é reconhecida pelos parentes e amigos pelas delícias que faz. E foi com a mãe, Dona Hilma, que ela despertou o talento para a culinária. Cozinharam juntas por muitos anos, tendo sempre o carinho e aconchego como temperos principais.

O livro ColeTânia, Receitas Tradicionais de Natividade é um projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc – Prêmio Emergencial do Tocantins, do Governo do Estado do Tocantins, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.