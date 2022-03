Secretarias Municipais e 5º BPM tratam sobre reforço na segurança do campeonato ‘Viva o Futebol’

Por Anne karianny Moreira | Secom/Prefeitura de Porto Nacional

02/03/2022 – Publicado às 23:06

O Superintendente de Segurança Pública, Trânsito e Transporte de Porto Nacional, Marcílio Parente, juntamente com o Secretário de Esporte e Lazer, Capitão Diógenes e representantes da organização do campeonato Viva o Futebol, do Jardim Porto Imperial, se reuniram na manhã desta quarta-feira, 02, com os Comandantes do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel José Batista Freitas Júnior e da Guarda Municipal, Inspetor Fábio Rodrigues, para tratarem sobre reforço na segurança do local, por ocasião da final do torneio.

As semifinais ocorrerão no próximo domingo dia 6 de março, os vencedores dos jogos irão disputar o título de grande campeão do torneio, que reuniu ao todo 32 equipes, no dia 13 de março.

O objetivo do encontro foi discutir a organização das finais do campeonato e discutir estratégias de ações para garantir maior segurança ao longo do evento, como interdição de ruas, inibição de som automotivo no local, presença dos fiscais de trânsito do Detran, dentre outras medidas.

Durante a reunião, representantes da segurança pública debateram sobre as estratégias para que o torneio do Jardim Porto Imperial aconteça de forma tranquila, com segurança para todos os participantes, desde os jogadores até os torcedores. “Essas medidas são importantes porque a segurança reflete diretamente na qualidade do evento. Por isso, a segurança será reforçada e haverá fiscalização na localidade”, pontua Marcílio Parente.