Prefeitura de Porto Nacional lança pacote de obras e entrega veículo para a campanha Natal Feliz nesta quinta-feira, 03

Por Anne karianny Moreira | Secom/Prefeitura de Porto Nacional

03/03/2022 – Publicado às 00:09



A Prefeitura de Porto Nacional entregará, aos organizadores da Campanha Porto Nacional tem Natal Feliz, o veículo que será sorteado como principal prêmio da campanha, um Gol 1.0, 4 portas, zero km. Na ocasião será lançado um pacote de obras, com cronograma a ser executado a partir deste ano de 2022 e Assinatura de Ordens de Serviços. O evento acontecerá nesta quinta-feira, 03, no Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão), a partir das 19h, e contará com a presença de parlamentares estaduais e federais do Tocantins.

Na oportunidade, será dada posse aos titulares das secretarias municipais de Compras e Licitações e de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, as quais terão coma titulares os secretários Sérgio Avelino do Nascimento Santos e Agamenon Abreu de Oliveira, respectivamente.

Para concorrer ao carro zero km, basta participar de umas das campanhas: “IPTU Premiado 2022” ou “Porto Nacional tem Natal Feliz”, pagando qualquer tributo municipal ou comprando em um dos estabelecimentos que fazem parte da campanha. Vale ressaltar que o carnê do IPTU 2022 já está disponível e o contribuinte tem 35% de desconto para pagamentos à vista.

Serviço

Posse de Secretários

Assinatura de Ordem de Serviços

Apresentação de Cronograma de Obras para 2022

Entrega de veículo para a campanha Porto Nacional tem Natal Feliz

Data: 03/03/2022 (quinta-feira)

Local: Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão)

Horário: 19 horas

Transmissão: perfis oficiais da prefeitura de Porto Nacional: Instagram e facebook