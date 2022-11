Procon Municipal de Palmas orienta consumidores na hora da compra

Autor: Redação Procon

Novembro é mês de Black Friday. Este é o maior evento de ofertas promovido pelo setor varejista no País e aguardado ansiosamente por milhares de pessoas.

Para evitar que os consumidores caiam em armadilhas na hora da compra, o Procon Municipal de Palmas alerta para possíveis situações, já que há um grande volume de ofertas, promoções e descontos promovidos pelo comércio varejista e virtual.

O secretário-executivo do Procon Palmas, Cristian Sendic Sudbrack, recomenda que os consumidores tenham cuidados redobrados ao realizar compras pela internet. “Sugerimos que utilizem o cartão de crédito para as compras realizadas pela internet, pois é a opção mais segura entre os métodos de pagamento, por garantir o estorno em caso de golpes. Vale ressaltar que, de acordo com o Art. 49, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor pode desistir da compra no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou à domicílio”, destacou ao lembrar os consumidores de seguir alguns passos antes de realizar as compras:

Pesquisar os preços e observar os aumentos ocorridos pouco antes do dia da Black Friday. Muitos produtos podem oferecer falsos descontos;

Não existem ofertas milagrosas. Desconfie de preços e promoções muito abaixo dos praticados pelo comércio. Isso pode ser um golpe;

Ao realizar a compra pela internet, o consumidor deve ficar atento para a existência de sites e perfis de redes sociais falsos ou aqueles que oferecem ofertas enganosas;

Atenção também para os links de sites de compras que chegam por e-mail ou redes sociais. É importante verificar sempre a URL do site em que pretende fazer compras, assim como a sua origem, para checar a veracidade do endereço;

Pesquisar sobre o estabelecimento na internet para conhecer o histórico da empresa com relação aos serviços de entrega e sobre as reclamação de clientes. Para isso o consumidor deve acessar o site www.consumidor.gov.br.

Sudbrack alerta, ainda, que o consumidor fique atento ao valor do frete, pois se ficar mais caro que o produto em si, sem justificativa plausível para esse valor estar tão acima do produto, sem dúvida isso pode ser tratado como caso de abuso por parte do fornecedor e do comerciante. Outra situação recorrente é se deparar com o preço diferente do valor anunciado no produto na hora de realizar o pagamento, especialmente em compras on-line. Ele ressalta que é importante lembrar que o que vale é o valor ofertado, portanto sempre verifique os valores no carrinho virtual após escolher o produto ou serviço.

O consumidor não pode ter o pedido cancelado pela empresa após a finalização da compra. Uma vez que a compra é concluída, a loja não pode alegar falta de estoque. O estabelecimento é responsável por garantir a entrega do produto vendido. Ou seja, se algo der errado, o vendedor não poderá alegar que a culpa é das empresas que realizam a entrega pelo não cumprimento do prazo combinado.

Denúncia

Em caso de dúvidas, reclamações ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato por meio do WhatsApp denúncias (63) 99282-9640, ou ainda pelos seguintes números: unidade JK: (63) 3212-7771 e unidade Taquaralto: (63) 3212-7656.

O Procon Municipal de Palmas realiza atendimento de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, na Avenida JK (no mesmo prédio em que funciona uma unidade do Resolve Palmas) e no Resolve Palmas em Taquaralto, de segunda à sexta-feira, das 13 às 18 horas.

Texto: Redação Procon

Edição: Secom