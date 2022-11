Tocantins participa do 41º ENAJ – Encontro Nacional das Juntas Comerciais

Geórgya Laranjeira Corrêa/Governo do Tocantins

O presidente da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), José Aníbal, participa do 41º ENAJ – Encontro Nacional das Juntas Comerciais que será realizado nos dias 30/11 a 02/12 na cidade de Curitiba – PR. O evento reúne representantes das 27 Juntas Comerciais do país, como Presidentes, Vice-Presidentes, Procuradores, Secretários-Gerais, Gestores da Redesim, TIs, Integradores Estaduais, interessados em desenvolvimento, transformação digital, servidores públicos municipais e federais que interessam pelo assunto.

“O evento vai favorecer a troca de experiências e aprendizado sobre o Registro Mercantil, o que favorece a melhoria no ambiente de negócio no país, o que permite aos empreendedores, um ambiente digital simplificado, com facilidade no acesso à informação, agilidade, transparência e redução da burocracia. Além do compartilhamento de novas tecnologias e cases de sucesso que impactam e orientam novas práticas no serviço público das Juntas Comerciais”, explicou o presidente da Jucetins, José Aníbal. Segundo o gestor, após o evento, pretende se reunir com a equipe técnica do órgão para replicar os conhecimentos adquiridos.

O evento é promovido pela Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju) e tem a Junta Comercial do Paraná (Jucepar) como anfitriã. Durante o evento serão discutidos temas como Dados Inova Simples, Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) pelo DREI – Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Também serão tratados sobre a verificação da situação sobre a transformação de EIRELI em LTDA. Além de Impactos sobre a Manutenção do NIRE (Número de identificação do registro de empresas) com terceiro dígito “6” para o cadastro das Juntas Comerciais. E ainda discutirão sobre a Proposta de Implementação do Balcão Único Nacional – BUN pela Receita Federal.

Jucetins

A autarquia tem atuação no Estado há 33 anos e desde então tem trabalhado no registro e legalização de empresas no Tocantins, a fim de garantir segurança e validade dos negócios. Esse o Tocantins assumiu a posição do ranking nacional de Estados mais rápidos para se abrir empresa no Brasil, com apenas 3h34. O que representa o resultado do trabalho de excelência da equipe técnica do órgão, dos contadores e dos parceiros como Sebrae, Prefeituras, Bombeiros, Naturatins e Vigilância Sanitária.