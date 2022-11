PrevIncêndio faz balanço e assina Protocolo do Fogo 2023 nesta sexta-feira

Autor: Georgethe Pinheiro

A assinatura do Protoco do Fogo 2023 e a apresentação dos resultados das ações realizadas este ano pelo Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (PrevIncêndio) são os principais pontos da pauta da reunião do Comitê, que será nesta sexta-feira, 25, das 14 às 17 horas, na sede do Instituto Vinte de Maio (IVM).

A reunião foi convocada pelo presidente do PrevIncêndio, Carlos Braga, que também preside a Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA). A expectativa é que participem todos os representantes do Comitê, uma vez que as apresentações dos resultados devem ser feita por cada pasta individualmente.

O Comitê

O Comitê Previncêndios de Palmas foi criado em junho de 2020, com a finalidade de elaborar, executar e monitorar o Plano de Ação de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos no município de Palmas. Sendo vinculado e coordenado pela FMA, e suas ações são planejadas de forma transversal e articulada pelos órgãos e entidades que o compõem.