Alunos da rede municipal fazem prova da Olimpíada Municipal de Ciências nesta sexta-feira

As provas da segunda fase da 1ª edição da Olimpíada Municipal de Ciências (OMC), promovida pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), acontecem nesta sexta-feira, 25. A primeira fase de provas ocorreu em 25 de outubro. A OMC é destinada aos estudantes regularmente matriculados do 1° ao 9° ano no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aos professores de Ciências da Natureza e unidades da rede municipal de ensino.

A olimpíada visa despertar nos alunos a necessidade da autossuperação, desenvolvimento de novas ideias e o interesse pela ciência, especialmente as da natureza, bem como prestigiar e reconhecer práticas de ensino que geram bons resultados e inspiram outros educadores.

As provas da segunda fase, contendo 20 questões valendo um ponto cada, serão realizadas pelas próprias unidades educacionais no turno que melhor lhe convier, de acordo com o nível das turmas sendo: Nível I – 1° ano; Nível II – 2° e 3° anos; Nível III – 4° e 5° anos; Nível IV – 6° e 7° anos e Nível V – 8° e 9° anos.

Na solenidade de premiação, prevista para acontecer em dezembro, serão premiados os três primeiros colocados de cada nível, com medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. As três melhores práticas pedagógicas dos professores de Ciências da Natureza serão premiadas e cada profissional receberá um notebook. Já as três escolas participantes da olimpíada que obtiverem melhor pontuação dentro dos critérios exigidos no edital, serão premiadas com troféu e kit de robótica educacional; troféu e kit multimídia e troféu, microscópio óptico e caixa de lâminas prontas, respectivamente.