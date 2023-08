Prefeitura realiza mais de 220 shows e eventos culturais e esportivos

No último domingo, 30, a Capital tocantinense se despediu do Palmas Férias 2023, com programação gospel em Taquaruçu e muita música nas praias das Arnos, da Graciosa e do Prata. Durante todo o mês de julho, a cidade de Palmas pulsou energia com 117 shows de artistas regionais e nacionais, que brilharam nos palcos. Um investimento de mais de R$ 2 milhões para fomentar o turismo e a economia da cidade. Mas, a adrenalina não parou por aí, a Prefeitura de Palmas realizou seis eventos esportivos, como a 2ª Meia Maratona.

O Palmas Férias fez questão de ser democrático, abrangendo vários cantos da cidade, e de abraçar a diversidade cultural e a arte em suas mais variadas formas. Além de trazer de uma infinidade de ritmos, a Prefeitura também desempenhou um papel fundamental ao apoiar e viabilizar eventos tradicionais em Taquaruçu, com o festival de circo, que trouxe sorrisos e olhares encantados tanto de crianças quanto de adultos; Festa TabokaGrande com o encontro dos bonecos gigantes; a 6ª Feira de Jardim Encantado, que contou com exposições, oficinas e venda de produtos voltados para o mercado de jardinagem.

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) também teve participação ativa, trazendo momentos especiais de cinema ao ar livre em Taquaruçu. O público mergulhou em histórias envolventes, sob o céu estrelado e com o friozinho serrano. Na praça Maracaípe foi montado pela Agência Municipal de Turismo (Agtur) um cenário intimista e de muito aconchego, que deu uma roupagem ainda mais charmosa ao distrito.

O presidente da Agtur, Giovane Alessandro Assis Silva, ressaltou o impacto positivo da programação para a cidade. “O sucesso do Palmas Férias é um sinal claro do potencial turístico de nossa cidade. Tenho certeza de que o festival continuará crescendo a cada ano, promovendo a cultura, a economia e o turismo de Palmas, e fortalecendo ainda mais a nossa cidade no coração dos turistas.”

A programação de julho trouxe artistas nacionais renomados como Fafá de Belém, Matos Nascimento, Sandro Nazirel, além de Manoel Gomes, que conquistou o público com a música Caneta Azul. Os artistas regionais também brilharam e proporcionaram momentos de alegria e entretenimento para públicos de todos os gostos e idades.

Os sabores da gastronomia tocantinense foram mais uma estrela da programação. Com as Villas Gastronômicas montadas na Praia da Graciosa e em Taquaruçu, microempresários puderam mostrar todo o talento e criatividade da culinária regional, proporcionando uma verdadeira viagem de sabores para os paladares mais exigentes.

Esporte

Mas o Palmas Férias não se limitou apenas à música e à arte. Os amantes do esporte foram presenteados pela Fundação Municipal de Esporte, que trouxe o Cross Run, 6,6km de corrida na trilha no Parque Cesamar; o Palmas + Fitness, com as aulas de danças ao ar livre nas praias da Graciosa e das Arnos; Longão Fundesportes, um esquenta para 2ª Meia Maratona.

Os finais de semana nas praias foram marcados por várias modalidades esportivas nas quadras. Já a 2ª edição da Meia Maratona de Palmas contou com as modalidades de 7 km, 10,5 km e 21 km.

Participaram desses eventos, quase cinco mil atletas e amadores de todas as idades, que se superaram e mostraram que Palmas respira esporte.