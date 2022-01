Prefeitura realiza demolição de imóveis desabitados e condenados pela Defesa Civil

Duas casas antigas, localizadas na Rua Aires Joca, em Porto Nacional, foram demolidas nesta sexta-feira, 21, por estarem com as estruturas comprometidas. O trabalho, coordenado pela Superintendência Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, foi necessário para a segurança da população, tendo em vista que as estruturas dos imóveis, que estavam desabitados, foram condenadas pela Defesa Civil.

Conforme o superintendente da Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil de Porto Nacional, Marcílio Parente, “a ação foi realizada com autorização e laudo do Iphan e ainda vistoria da Defesa Civil, que providenciou todo o apoio necessário para a execução das demolições. Após os imóveis serem demolidos, a secretaria da infraestrutura realizou a retirada dos entulhos do local”, explicou.

“Temos dado todo apoio aos moradores do Centro Histórico de Porto Nacional, com relação a algumas demolições, facilitando o contato dessas pessoas com os técnicos do Iphan, que são os responsáveis por autorizar os reparos nos imóveis ou até mesmo demolições, mas sempre sob monitoramento da defesa civil. Nossa prioridade é proteger a vida, e essas demolições impedem que, por ventura, alguém sofra eventuais acidentes no local”, pontuou Marcilio Parente.