Estradas vicinais do Projeto de Reassentamento Prata são reestruturadas pela prefeitura de Porto Nacional

Mesmo com as constantes chuvas, a Secretaria Municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, segue realizando diversos serviços na zona rural de Porto Nacional. No Projeto de Reassentamento Prata, mais de 60 quilômetros estão sendo recuperados e encascalhados visando uma melhor trafegabilidade de moradores da região, além do escoamento da produção. A recuperação está sendo feita em parceria com moradores, produtores rurais da região e Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO.

A expectativa é de que através dessa reconstrução, sejam atendidas mais de três mil pessoas que usam as estradas do Reassentamento diariamente.

O secretário municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos, afirmou que, “a chuva trouxe muitos danos às vias de acesso, porém o município está presente e já mandamos uma equipe completa com apoio também da comunidade local. Nós começamos na segunda-feira, 17, e a equipe está lá para fazer toda a demanda necessária e atender da melhor forma possível a comunidade, no que for necessário”, disse.

Para o presidente do P.A Prata, Waldemir Júnior, a reestruturação é importante e necessária para a população que vive na região. “Somos mais de três mil pessoas, entre adultos, idosos e crianças. A população necessita de estradas melhores e agora está acontecendo mesmo no período chuvoso, a comunidade e os produtores da região estão junto com o município ajudando e unindo forças”, agradeceu.