Prefeitura abre credenciamento para ambulantes durante o Natal Cidade Encantada

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), abre inscrições para ambulantes interessados em comercializar produtos como alimentos, bebidas, artesanatos e floricultura durante o Natal Cidade Encantada 2023. As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de novembro, presencialmente na Casa do Empreendedor, localizada na 104 Norte Rua NE 01, ao lado da Loja Kastelar, das 13 às 19 horas, o número para contato é o (63)3212-7330.

O Edital de Chamamento Público n.º 009/2023, foi publicado no Diário Oficial do Município de Palmas (DOM) na quarta-feira, 1° de novembro, abrindo as inscrições para credenciamento do evento que acontecerá no período de 24 de novembro a 30 de dezembro. Os sorteados deverão manter os estandes abertos a partir das 17 horas, obrigatoriamente de quarta-feira aos domingos e facultado nos demais dias e horários.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: cópias da Certidão de Microempreendedor Individual (CMEI), dos documentos de identidade e CPF, do comprovante de endereço atualizado e fotos do carrinho (para vendedores de pipoca e churros). A ficha de inscrição será entregue após os documentos serem analisados e conferidos, a não entrega de todos os documentos é item desclassificatório.

Os sorteados terão espaço reservado, conforme o sorteio, 26 das 36 vagas terão auxílio de estandes 2,5×2 m, com duas tomadas de energia cada um, e 10 para carrinhos de pipoca, churros e algodão-doce, em locais fixos definidos pela Fundação Cultural com ponto de energia.

O sorteio será realizado no dia 14 de novembro, às 15 horas no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, localizado na Área Verde ACSU-SE 30, Av. Teotônio Segurado, s/n.º. Serão inseridos os nomes dos concorrentes numa urna e sorteados um a um.

A 36 vagas são divididas em cinco áreas/atividades:

Ambulantes – 10 vagas

Vila Gastronômica Natalina – 16 vagas

01 vaga: Caldo

02 vagas: Pastel e suco de laranja

02 vaga: Cachorro-quente

02 vagas: Bolos, doces e tortas

02 vagas: Hambúrguer

02 vagas: Tapiocas

01 vaga: Açaí e sorvete

02 vagas: Pizza, calzones

01 vaga: Derivados de milho

01 vaga: alimentos doces e salgados

vegetariano ou vegano

Bebidas – 2 vagas

01 vaga: Cervejas

01 vagas: Sucos, cremes, smoothies,

milkshake

02 Vagas

Artesanato – 6 vagas

(Artesanatos diversos, com ênfase em motivos natalinos)

Floricultura – 2 vagas

(Comercialização de flores, vasos, buquês, arranjos naturais natalinos, essências, aromatizadores e afins)