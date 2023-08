Prefeitura lança aviso de licitação para construção de campo de futebol no Jardim Taquari

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes) publicou na última sexta-feira, 18, no Diário Oficial do Município (DOM), na página 3, aviso de licitação para tomada de preços, com o objetivo de contratar empresa especializada para a construção de um campo de futebol no setor Jardim Taquari, localizado na região sul da Capital.

De acordo com informações, a tomada de preços será realizada no dia 13 de setembro, às 14 horas, na sala de licitações da Superintendência de Compras e Licitações do Município, situada na Arso 61(603 Sul), alameda 5, HM – Lote 2.

O presidente da Fundesportes, Raimundo Júnior, ressaltou que a pasta vem promovendo diversas ações em fortalecimento às práticas esportivas em Palmas, e que a construção do espaço vai beneficiar a comunidade do Jardim Taquari, além de possibilitar às ações de inicialização esportivas das escolinhas de futebol, dentre outras atividades de incentivo ao lazer e esporte.