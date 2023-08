Edição 2023 da Fecit será lançada nesta quinta-feira, 24, em Palmas

A Prefeitura de Palmas se prepara para realizar, em novembro, a 8ª edição da Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia (Fecit). E o lançamento da Feira acontece nesta quinta-feira, 24, às 14h30, no auditório do Senac, localizado na quadra 201 Norte, e contará com a presença da prefeita Cínthia Ribeiro, do secretário municipal da Educação, Fábio Barbosa Chaves, de representantes do Comitê Científico da Fecit, gestores educacionais e de professores orientadores dos projetos científicos elaborados pelos estudantes.

O público presente no evento terá a oportunidade de assistir à palestra ‘Destravando sua produtividade’, que será proferida pelo escritor Vagner Cassol. O palestrante é instrutor de informática há mais de 25 anos, analista de sistemas, especialista em gestão educacional e administração de sistemas de informação. Atualmente trabalha no projeto ‘Tocantins Inteligência Artificial (TIA), desenvolvido pela Agência de Tecnologia do da Informação do Estado do Tocantins.

A Fecit já faz parte do Calendário Oficial do Município e é realizada anualmente pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), por meio de parcerias e do apoio de diversas instituições, com a finalidade de investir na formação científica de alunos da rede pública e privada, nos diversos níveis e modalidades de ensino, oferecendo várias atividades, como: oficinas, palestras, debates, apresentações artísticas e exposição de trabalhos científicos elaborados pelos estudantes.

Etapas

Os preparativos para a Fecit, que este ano terá como temática Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, começaram ainda em abril, quando o Comitê Científico Organizador se reuniu para avaliar a edição passada, planejar e organizar o evento deste ano.

A primeira etapa acontece entre os dias 29 e 31 de agosto, período em que são apresentados os trabalhos desenvolvidos dentro dos projetos Berço de Talentos, desenvolvido pelos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), e as Feiras Científicas Escolares, organizadas nas demais escolas da rede municipal. A partir da exposição desses projetos científicos nas unidades educacionais é que são escolhidos os trabalhos que serão expostos na mostra científica da Fecit 2023, que será realizada no período de 13 a 17 de novembro, em Palmas.

Parceiros

Secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedem), Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Comunicação (Secom), Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Guarda Metropolitana de Palmas (GPM), Agência de Tecnologia da Informação (Agtec), Agência de Turismo (Agtur), Fundação Cultural de Palmas (FC), Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino (Opaje/UFT), Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia (Inovat/IUFT), Núcleo de Desenvolvimento de Software da UFT (UFT/INDS), Universidade da Maturidade (Uma), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Centro Universitário Unitop, Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Sistema Fecomércio – Sesc – Senac Tocantins, Escola Microlins, Maritaca Soluções Inovadoras, Energisa Tocantins, BRK Ambiental, Pronto Fibra e DragonCon.