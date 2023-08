Comissão reúne candidatos a membros do Conselho Tutelar para regulamentar regras para propaganda eleitoral

A Comissão Especial responsável pelo processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Palmas realiza nesta terça-feira, 22, uma reunião no Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) para tratar sobre as normas da campanha eleitoral com os candidatos que foram aprovados na prova escrita e que estão aptos a participarem da quarta etapa do processo, que é a escolha através do voto direto, secreto e facultativo de todos os eleitores do município.

O processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Palmas é coordenado pela Comissão Especial composta por quatro membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com paridade entre governo e sociedade civil.

Integram a Comissão Especial os seguintes conselheiros

Julane Marise Gomes da Silva, representante da Associação de Conselheiros Tutelares (ATCT)

Amilson Rodrigues Silva, da Ação Social Arquidiocesana de Palmas (Asap)

Cristiany Harumy Noda Reis, representante da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes)

Maria da Glória Moura Fonseca, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes)