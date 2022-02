Prefeitura instala nova sinalização em frente ao Shopping de Gurupi

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Buscando proporcionar mais segurança no trânsito a Prefeitura de Gurupi, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), está realizando intervenções no Centro da cidade, em especial na Av. Goiás.

Nesta semana os trabalhos se concentram em frente ao Shopping Araguaia, onde há um grande movimento de pessoas com aumento no fluxo de veículos. As ações visam melhorar a mobilidade, segurança e acessibilidade.

“São melhorias que vão atender toda a nossa população, em especial à comunidade portadora de deficiência visual que agora contará com sinalização de trânsito com dispositivo sonoro”, afirmou o presidente da AMTT, Sargento Jenilson, destacando que esse modelo de equipamento, que já está instalado na Av. Goiás, será implantado também em boa parte da cidade.

Em frente ao Shopping também está sendo construída, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, uma lombofaixa de concreto usinado. A lombofaixa é uma combinação de lombada física com faixa de pedestre, que além de aumentar a segurança viária forçando a redução da velocidade, a sua altura beneficia a mobilidade de pedestres no momento da travessia.

“Estamos com essa pequena obra de sinalização na via pública, que servirá de modelo para as demais intervenções que faremos em toda a cidade. Inicialmente nas proximidades do Shopping Center e depois em mais pontos estratégicos de Gurupi. Reforçamos que é uma ação conjunta da Prefeitura, na qual a Secretaria de Infraestrutura vai realizar a parte estrutural e a AMTT é responsável pelas aquisições dos equipamentos, regulamentação e sinalização viária”, frisou o presidente da AMTT.

Segundo Jenilson, a previsão é que a sinalização em frente ao Shopping seja concluída na próxima semana, dependendo do período chuvoso.

Ainda neste mês de fevereiro, a AMTT também realiza a revitalização de sinalização vertical e horizontal nas regiões das escolas públicas e privadas de Gurupi.

Balanço 2021

No ano passado a AMTT realizou 348 intervenções de sinalizações, com instalação e/ou troca de 1.101 placas novas e quase 4.000 metros quadrados de sinalização aplicada em mais de 100 km lineares de via pública, que passaram por melhorias no tráfego.