Há risco de chuvas intensas para Palmas e região nesse fim de semana

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

O final de semana promete ser de clima instável, com até 90% de possibilidade para novas pancadas de chuvas na Capital. A estimativa foi divulgada na tarde desta sexta-feira, 11, no boletim da Defesa Civil de Palmas, com a previsão climática para sábado, 12, e o próximo domingo, 13. Os termômetros irão variar de 31°C de máxima e 22°C de mínima, e os períodos dos dias serão marcados por sol, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento.

O boletim traz o alerta de chuvas intensas com o grau de severidade de perigo potencial para Palmas e região. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) teve início na manhã desta sexta, às 10h10min, e segue até as 12 horas, deste sábado. O volume de chuva nas próximas horas pode registrar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Cuidados

O Instituto alerta ainda que nos casos de rajadas de ventos não é aconselhável as pessoas procurarem abrigo debaixo das árvores, pois há um leve risco de queda e descargas elétricas. E ressalta para que as pessoas evitem estacionar os veículos próximos às torres de transmissão e placas de propagandas, assim como não fazer uso de aparelhos eletrônicos ligados às tomadas.