Prefeitura realiza audiência pública com ambulantes na próxima segunda-feira (14)

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

Na próxima segunda-feira, 14, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Procuradoria do Município, irá realizar uma Audiência Pública para tratar do acolhimento e alojamento dos vendedores ambulantes que ocupam de maneira irregular os espaços públicos. A audiência ocorrerá no Centro de Convenções Mauro Cunha, às 14h.

Segundo a procuradoria, a audiência será realizada tendo em vista o trâmite da Ação Civil Pública 0009290-72.2015.8.27.2722, processo de 2015, na qual se discute a ocupação irregular dos vendedores ambulantes nas vias públicas do município. “O objetivo é ouvir os vendedores ambulantes, sensibilizar para a necessidade de desocupação, e ver um espaço para o realojamento, construindo uma solução pacífica para a causa”, explicou a subprocuradora-geral do município, Jaqueline Ribeiro.

Estão convidados a participar da audiência as secretarias municipais, a Câmara Municipal de Gurupi, o Ministério Público Estadual (MPE), Defensoria Pública, e os ambulantes, para buscarem uma solução definitiva para a questão.