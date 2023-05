Prefeitura e Governo traçam medidas conjuntas para ampliar atendimento em saúde na Capital

A prefeita Cinthia Ribeiro participou na tarde desta sexta-feira, 26, de reunião para alinhamento de ações conjuntas com o Governo do Estado voltadas para a saúde. O encontro foi realizado no Palácio Araguaia e contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa, além de representantes do Governo do Estado e do Hospital Padre Luso.

Durante a reunião ficou definida a doação de terreno de 24 mil m² para a construção do hospital municipal de Palmas. Além disso, pensando em ações de curto prazo, o prédio do Hospital Padre Luso, no Aureny II, será cedido para a administração municipal, para a realização de cirurgias eletivas.

Na ocasião, a gestora destacou que o processo de doação do terreno já está em tramitação e poderá ser um alívio para o sistema de saúde no médio e longo prazo e de maneira duradoura. “Nós já temos o projeto pronto, agora vamos correr atrás do recurso e construir algo para médio e longo prazo. O nosso hospital municipal que, com certeza, fará uma inclusão muito grande para toda a rede do SUS, para trabalhar com a máxima eficiência possível”, disse Cinthia Ribeiro.

“A Prefeitura vai construir o hospital municipal e tudo isso é de grande importância para a nossa Capital. Tratamos com o pessoal responsável pelo Hospital Padre Luso e estão dispostos a fazer uma cessão, tipo aluguel ou arrendamento do prédio que está parado há muito tempo para que a gente possa fazer um hosptial que possa atender as pessoas aqui de Palmas”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Para a chefe do Executivo Municipal, as expectativas com essas ações conjuntas com os governos federal e estadual são as melhores possíveis. “Principalmente porque temos o entendimento da necessidade de que Palmas, que é a Capital de todos os tocantinenses, dê esse suporte, essa contrapartida para aliviar a sobrecarga que existe hoje nos serviços de saúde em nosso Estado”, disse.

Sobre a estrutura do Padre Luso, a prefeita destacou que a possibilidade de uso de um hospital já equipado permitirá ao município ampliar, no curto prazo, as cirurgias eletivas na Capital. “A Hospital Padre Luso tem dois centros cirúrgicos importantes e, assim que estiver liberado, será de grande importância para a nossa saúde.”

Atendimentos em ortopedia

Cinthia Ribeiro anunciou, ainda, que, a partir de 1º de junho, os atendimentos de ortopedia na rede municipal poderão ser regulados diretamente para o Hospital IOP, com contrapartida do governo estadual. “Continua a alta complexidade com o Governo e nós já credenciamos os serviços de ortopedia.Toda a parte de credenciamento vai ser feita direto das UPAs com a unidade do IOP, a partir do dia 1º do próximo mês, isso já desafoga bastante as demandas que nós temos”, explicou.