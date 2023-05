Prefeita Cinthia anuncia novas soluções digitais para Palmas em Virada Tecnológica

Em setembro, Palmas sediará o Palmas Summit, I Encontro de Tecnologia e Inovação do Matopiba. Será um evento tecnológico pensado para a Amazônia Legal com intuito de reunir agentes interessados em transformação digital. Reunirá setor público, empreendedores, investidores atentos a startups e especialistas em tecnologia e inovação.

O Palmas Summit acontecerá de 27 a 30 de setembro no Parque Cesamar e Parque do Povo, inclusive com campeonato de games e cosplay. No hotsite https://palmassummit.com.br/, os interessados podem obter mais detalhes sobre o evento.

O anúncio aconteceu na noite do último dia 22 de maio, quando a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, reuniu agentes públicos, associações e entidades ligadas ao empreendedorismo, turismo e jornalistas para anunciar pacote de iniciativas de inovação tecnológica no evento Virada Tecnológica, no Comics Pub, em Palmas.

Virada Tecnológica

Palmas está em busca de certificações e inovações que beneficiem o cidadão, anunciou a presidente da Agência de Tecnologia da Informação do Município de Palmas (Agtec), Yrene Nakamura, na abertura da Virada Tecnológica. “Com a transformação digital é possível alcançar benefícios como redução de custos, aumento da eficiência, decisões baseadas em dados e relações digitais confiáveis, simplificando a vida do cidadão”.

Uma das novidades é o carro inteligente de mapeamento de serviços urbanos. O veículo dotado de uma câmera com campo de visão de 120° fará mapeamento uma vez ao mês de problemas urbanos para montagem de mapeamento com georreferenciamento de pontos com lixo nas calçadas, mato alto, buracos e rachaduras no asfalto, entre outros. A empresa Mapzer é a gestora do veículo. Já foram realizados testes e o carro inicia sua operação nos próximos dias.

Balcão digital

Um dos principais anúncios foi o lançamento do Portal do Cidadão, plataforma gerida pela Prefeitura de Palmas e integrada ao sistema e-Gov. O portal https://cidadao.palmas.to.gov.br/ funciona como um balcão virtual com mais de 300 serviços mapeados para conversão em que o palmense pode solicitar online e acompanhar processos, como emissão de alvará, por exemplo.

“Estamos hoje oficializando uma virada tecnológica, que vai tornar Palmas uma cidade inteligente, tecnológica e que não abre mão da inovação principalmente dentro de seus serviços públicos. Vamos otimizar o tempo de resposta dos nossos serviços que é o que o cidadão mais busca”, afirmou a prefeita Cinthia.

Os serviços da Casa do Empreendedor são os primeiros já disponíveis no portal. Nas próximas semanas, outros serviços municipais serão inseridos. A plataforma foi desenvolvida pela Agtec em parceria com a empresa Ikhon. “A transformação do processo físico para o digital será progressiva e gradual com a mudança de cultura da população”, ressaltou o CEO da Ikhon, Fabiano Carvalho.

Tecnologia 5G

Outro anúncio feito na ocasião trata do encaminhamento à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei Complementar nº 3/2023 que trata sobre procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Tal infraestrutura viabiliza a implantação da quinta geração de redes de comunicações móveis, a tecnologia 5G.

Inovação e smart city

A noite foi encerrada com palestra da futurista e escritora de best-sellers Martha Gabriel, que explanou conceitos importantes sobre cidades inteligentes, soluções tecnológicas e inovações. Martha trouxe cases, como Barcelona que já iniciou sua transformação em cidade inteligente há 10 anos, e conceitos atuais para inspirar gestores e empreendedores da platéia a repensar no presente soluções que venham a impactar o futuro das cidades. “A pandemia acelerou digitalizações, mas é a inovação o ponto importante. Porque ela é a disciplina que soluciona problemas novos”, enfatizou.

O gerente de Desenvolvimento de Cooperativas da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) no Tocantins, Eduardo Pessoa, assistiu a todos os anúncios e se mostrou empolgado com as novidades. “O que a gente tem mais expectativa é com o Palmas Summit, que deve trazer várias contribuições. O cooperativismo pode participar ativamente disso. É algo que a gente tem buscado trabalhar, o que a gente faz no presente pensando no futuro. Casou com o que a Martha Gabriel falou. É essencial para a sobrevivência do cooperativismo e, principalmente, para o desenvolvimento porque temos muito a percorrer”, disse.

Texto: Juliana Matos/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom