Palmas para o Brincar leva centenas de crianças aos Parques e praças da cidade

A cidade de Palmas reservou esta sexta-feira, 26, para envolver toda a população do município nas atividades do Projeto Palmas para o Brincar, que vem realizando desde o início da semana práticas para estimular as crianças a saírem de casa, da frente das telas de videogame, smartphone e tablet, e ocuparem os espaços de lazer que a cidade oferece.

Durante o dia, em todas as regiões de Palmas, as programações promovidas pelo Projeto, que foi promovido dentro da Semana Mundial do Brincar, e idealizado pela Prefeitura com o apoio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), levou centenas de famílias que acompanharam as crianças às atividades da Praça principal de Taquaruçu, aos Parques dos Povos Indígenas e Cesamar e ao Ginásio Ayrton Senna.

Todos os cantos destes espaços foram especialmente preparados para que a criançada pudesse participar de atividades lúdicas e das brincadeiras que, tempos atrás, faziam parte do cotidiano de muitos pequenos que atualmente já são adultos, como pular amarelinha, brincar de pique-esconde, pular elástico, soltar pipa, remexer com o bambolê, jogar queimada, dentre tantas outras práticas infantis.

No Parque Cesamar, Camila Brito Gomes, moradora da Arse 92 (906 Sul), acompanhou as filhas Cecília Brito, de 1 ano e 10 meses e Thayná Brito, de 3 anos, nas diversas interações das meninas com as outras crianças, e também com os brinquedos coloridos que chamaram a atenção das duas. “Foi uma tarde bem divertida. Elas não pararam um instante. Estão saindo daqui cansadas, mas bem felizes”, relata a mãe.

A publicitária Cirleide Mendes, moradora da Arse 101 (1104 Sul), mãe da Cecília Maria, de 4 anos, estava em companhia da colega, a também publicitária Marilza Mota – mãe de Marília Mota, de 6 anos, e se juntou para acompanhar as meninas em todas as atividades. Em clima de harmonia e descontração as mães montaram um piquenique para que as meninas pudessem aproveitar ainda mais o tempo no parque. “Nós também entramos na brincadeira. Hoje pulamos corda e elástico junto com elas. Tivemos a oportunidade de relembrar brincadeiras que fazíamos na infância. Espero que outros momentos como este se repitam em nossa cidade. Foi uma tarde muito divertida e feliz”, descreveu Marilza.

Prestigiando toda a programação do período da tarde, a prefeita Cínthia Ribeiro reforçou o direito de brincar que toda criança deve ter e ser respeitado. “O dia do brincar deve ser todo dia. Esta ação poderia acontecer pelo menos uma vez por mês. Fico feliz em ver tantas crianças e famílias reunidas. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os servidores da educação que organizaram este lindo evento”, disse.

Para a secretária da Educação, professora Fátima Sena, a brincadeira é muito mais do que um simples passatempo para as crianças. “Brincar é algo fundamental para que elas cresçam de maneira saudável. Pensando assim, trabalhamos isso no dia a dia em nossos Cmeis e escolas. E agora, com o Palmas para o Brincar foi possível ver que o brincar tenha servido também para lembrar os adultos de que é necessário ter um tempo para se divertir com os seus pequenos, uma vez que os benefícios para o desenvolvimento infantil são inúmeros”, avaliou.