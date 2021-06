Prefeitura de Porto realiza curso de informática e capacitação para agentes comunitários de saúde

Com o intuito de capacitar os Agentes Comunitários de Saúde, a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Saúde, com apoio da Secretaria da Administração em parceria com o Instituto Federal do Tocantins – IFTO, está promovendo um curso de Informática Básica para implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC, do Sistema e-SUS.

Além de capacitar, o curso tem como objetivo a melhoria da qualidade e eficiência no trabalho, promovendo cidadania digital e estimulando os servidores a utilizarem de forma adequada as ferramentas de inserção no universo da tecnologia dos computadores.



PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SISTEMA E-SUS

O Prontuário Eletrônico do Cidadão do Sistema e-SUS é um programa onde fica armazenado o histórico do paciente com as informações clínicas e administrativas na Unidade Básica de Saúde – UBS.

Tendo como finalidade, o fluxo de atendimento do cidadão realizado pelos profissionais da saúde.

Segundo a Diretora da Atenção Primária à Saúde do município, Bruna Locatelli, o programa será uma ferramenta muito importante, principalmente para o diagnóstico médico, visto que permite mais segurança substituindo o prontuário de papel.

“Essa capacitação dos profissionais diante ao novo instrumento de trabalho que será implantado no município, trará avanços e integração na rede da saúde de Porto Nacional”, destacou a Diretora.

Ao todo 130 Agentes Comunitários de Saúde estão participando do curso de forma organizada a fim de evitar aglomerações. As aulas estão sendo realizadas no laboratório de Informática do IFTO Campus Porto Nacional e ministradas por Servidores da Secretaria da Administração da área de Tecnologia da Informação.