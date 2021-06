Escola aposta em palestra motivacional para ajudar estudantes durante o distanciamento social

A Escola Estadual Aldinar Gonçalves de Carvalho, de Araguatins, realizou nesta terça-feira, 15, live com a palestra motivacional “Conhecendo os Castelos da Autoestima”, que abordou questões ligadas ao autoconceito, autorreforço, autoeficácia, autoimagem e que foi ministrada pela psicóloga Isabella Maria, de Paulista, interior do Pernambuco.

A live foi liderada pela professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, das turmas do 9º ano, Nizelda Pereira dos Santos, e envolveu toda a comunidade escolar e outras unidades de ensino. A atividade foi realizada com o objetivo de levar os alunos a refletirem sobre o processo de ensino e aprendizagem, no cenário da pandemia, e o papel que cada um precisa desempenhar.

“Os jovens continuam vivendo as dificuldades da ausência da convivência física, em todos os espaços sociais. E nas aulas não é diferente, eles têm demonstrado uma certa dificuldade em manter constância na participação. E a proposta foi trazer reflexões que pudessem motivá-los para que entendam o papel que podem desempenhar nesse momento, na construção do seu futuro”, pontuou Nizelda Pereira.

O estudante Weygon Pereira dos Santos, do 9º ano, destacou a importância da palestra no momento da pandemia e já conta com outras iniciativas semelhantes. “A saúde mental tem que ser avaliada com muito cuidado e tem muito aluno que tem dificuldade de socializar e tendo mais palestras vai ajudar muito. Ajudou-me muito, hoje, e creio que continuará ajudando”, ressaltou.

Luiz Otávio Rodrigues dos Santos, 6º ano, destacou que a live ajudou a melhorar sua percepção em relação às aulas on-line. “Eu gostei muito da live, pois ela ajuda a gente a ter um conceito melhor sobre as aulas on-line e também para nos motivar. Também gostei da forma como a psicóloga Isabella abordou os assuntos”.

Já Bianca Carlos Conceição, também do 9º ano, apontou que a palestra fez com que ela pensasse em algumas questões ligadas à forma como ela se relaciona com as pessoas. “Eu não sei falar não para as pessoas e, às vezes, tenho dificuldade de lidar com minha imagem, quando posto foto. E o que ela [Isabella Maria] falou, pode me ajuda na vida. Pude perceber que outras pessoas passam por situações como a minha”.

Durante a palestra, a psicóloga Isabella Maria trouxe questões visando promover reflexões entre os estudantes, ligadas especialmente ao cuidado com a autoestima. “Às vezes, a gente acaba dando muita importância para a opinião, mas o que outros pensam a nosso respeito é apenas a opinião do outro. Somos nós que temos que nos amar, acreditar em nós mesmos e nos dar o melhor”, pontuou.