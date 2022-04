Em Almas, equipe técnica da agricultura de Porto Nacional participa da Agrosudeste 2022

Por Nadya Mayara | Secretaria da Comunicação

08/04/2022 – Publicado às 07h36

O Secretário da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano de Porto Nacional, Marcos Lemos, juntamente com a equipe técnica da superintendência de agricultura do município, participaram nesta quinta-feira, 7, da abertura oficial da 6ª edição da Agrosudeste, maior feira agrotecnológica da região sudeste do Tocantins. O evento, que está sendo realizado no Colégio Agrícola de Almas, teve início na quarta-feira, 6, e se estenderá até o sábado, 9.

Participaram da solenidade, o Governador Wanderlei Barbosa, autoridades federais, estaduais, municipais, além de representantes de autarquias. A Agrosudeste contará com mais de 40 expositores, presença de instituições financeiras, apresentações culturais, rádio indoor, mini-cursos, capacitações, atendimento ao produtor rural dentre outras atividades. O público estimado para a edição 2022 da feira é de mais de 6.000 pessoas.

Em seu discurso, o Governador Wanderlei Barbosa assegurou que os investimentos continuarão sendo feitos para promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado.

Na ocasião, o Secretário Marcos Lemos destacou a importância da realização de eventos como esse para o setor agropecuário em todo o Estado. “Essas feiras promovem o desenvolvimento econômico, e isso resulta automaticamente no aumento do potencial de crescimento do Tocantins. É um ambiente propício para o fortalecimento do agronegócio”, frisou.

A Engenheira Ambiental da Prefeitura de Porto Nacional, Fernanda Soares, declarou: “O objetivo de toda a equipe técnica da agricultura em participar da Agrosudeste é adquirir conhecimento e experiências para aplicar no nosso município. Já participamos de um dia de campo da piscicultura na terça-feira, 6, onde aprendemos sobre a importância da escolha e manejo de alevinos, nutrição dos peixes, importância da assistência técnica. São conhecimentos bastante importantes que estamos adquirindo para podermos melhorar ainda mais o nosso trabalho”, explicou.

“Estamos absorvendo o máximo com as palestras, dias de campo, e iremos aplicar em Porto Nacional oferecendo um serviço de excelência para o produtor rural que necessita do apoio da Secretaria de Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano”, enfatiza a Engenheira Ambiental, Fernanda.

Presenças

Secretário da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos; superintendente da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Geovane dos Santos; Superintendente de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Dorjan Araújo; Coordenadora de Assistência a Zona Rural e Assentamentos, Luciana Pereira; Engenheira Ambiental, Fernanda Soares; Zootecnista, Thiago Henrique de Sousa; Coordenador de Maquinários, Josué Garrido e o Diretor de Maquinários Agrícolas, José Júnior.