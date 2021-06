Congresso Nacional de Mulheres debatem no Tocantins ações de desenvolvimento do agronegócio

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), juntamente com representantes do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA) conversam, no programa semanal Bate-papo com Café, sobre ações de desenvolvimento para o agronegócio voltado para mulheres rurais. A live ocorre, na terça-feira , 8, a partir das 9 horas, na plataforma youtube: seagrotocantins.

Segundo a médica veterinária e responsável pela organização da live, da Seagro, Patrícia Rezende, a Live foi pensada pelo fato do CNMA ter crescente sucesso em suas edições ao atender demandas por qualificação e profissionalização de setores do agro nacional no âmbito feminino. “Assim, essa live traz uma abordagem leve, porém rica em seu conteúdo por ser atual e atento ao Agro nacional na perspectiva de pandemia, pós-pandemia e do feminino no meio rural”, destaca.

Agrotins 2021

O CNMA estará desenvolvendo atividades como instituição parceira e terá um espaço para promoção e divulgação neste evento 100% Digital que ocorrerá de 15 a 18 de junho, na plataforma agrotins.to.gov.br.

“Uma aliança estratégica firmada entre Agrotins 2021 e CNMA, nesta 6ª edição, contribuirá para a promoção desses dois eventos e, adicionalmente, dará um foco especial à participação das mulheres do agronegócio”, afirma a médica veterinária, Patrícia Rezende.

Outubro

No mês de outubro, ocorrerá a 6ª edição do Congresso Nacional Das Mulheres do Agronegócio. O primeiro CNMA foi realizado em 2019 com a participação de 15 estados brasileiros. Desde então, tem ocorrido a cada ano e se consolidado com grande adesão de profissionais de diferentes áreas do agronegócio brasileiro.

Participação

Na live, o secretário da Seagro, Jaime Café, conduzirá a roda de bate-papo que terá a participação da Embaixadora da 6ª edição do CNMA, produtora rural de Ipameri (GO), Sônia Bonato; e da Show Manager no evento, a zootecnista Carolina Gama.