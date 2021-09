Prefeitura de Palmas pavimenta retornos recém-abertos nas avenidas LO-11 e LO-15

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), está executando a pavimentação com tratamento superficial duplo (TSD) de retorno recém-aberto na Avenida LO-15, entre as Av. NS-01 e a Av. Teotônio Segurado, em Palmas. Na última quinta-feira, 02, foi executada pavimentação, também com TSD, no retorno aberto na Av. LO-11 (no segmento entre as Av. NS-01 e a Av. Teotônio Segurado).

Os dois novos retornos melhorarão o fluxo de veículos em rotatórias e cruzamentos próximos, e diminuirão a distância percorrida por veículos para inversão de sentido do tráfego. Retornos semelhantes foram implantados pela Seisp na Av. LO-05, LO-13 e LO-03, por exemplo.

Quem transita pelo local deve reduzir a velocidade. Os trabalhos exigem o fechamento da faixa mais central. A abertura para tráfego acontece conforme são concluídos os trabalhos de aplicação e secagem de revestimento pavimentoso. Segundo a Superintendência de Obras Civis da Seisp, nos próximos dias serão executadas as guias (meios-fios) dos retornos e pintura de sinalização.

Também nesta sexta-feira estão previstos reparos em vias asfaltadas (tapa-buraco) no Morada do Sol, Jardim Aureny III e IV e Arse 24 (210 Sul). Pedidos para reparos em ruas e avenidas podem ser feitos diretamente à Seisp pelo telefone (63) 3212-7404 (das 13 às 19 horas) de segunda a sexta-feira.